PyMEs podrán vender sus productos en Google Shopping ¡GRATIS!

¡Atención emprendedores! Google acaba de cambiar las reglas del juego en comercio electrónico (ecommerce), ya que permitirá que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ofrezcan sus productos en su plataforma Shopping totalmente gratis, como apoyo a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

El buscador más popular del mundo se suma a las medidas de ayuda a los pequeños empresarios que han sufrido baja en sus ventas por la contingencia sanitaria, ofreciendo su servicio de comercio electrónico sin costo a partir de la próxima semana en Estados Unidos, hasta llegar al mundo enteroantes de cerrar el 2020.

Google permitirá que los productos aparezcan en las búsquedas de forma gratuita, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo

Google Shopping permite vender gratis

A partir del 27 de abril, se mostrarán recomendaciones de compra a los usuarios que busquen un producto específico en su pestaña de Google Shopping, dando información detallada sobre la disponibilidad, precios y tiempo de envío, especialmente de las PyMEs que no se anuncian en la Google, es decir, no se dará prioridad a los anunciantes y los emprendedores no tendrán que pagar para ofertar sus productos.

Las soluciones durante esta crisis no serán rápidas ni fáciles, pero esperamos proporcionar una medida de alivio para las empresas y sentar las bases para un ecosistema minorista más saludable en el futuro.

Las pequeñas empresas podrán subir sus productos a Google Shopping sin pagar y se mostraran en los resultados de búsqueda antes que los comercios anunciantes. Esto representa una gran oportunidad para que las PyMEs logren una mayor exposición e ingresos a través de la plataforma, y a su vez, ayudará a los usuarios a encontrar una mayor variedad e incluso, dar con el artículo deseado, que muchas veces quedaba opacado entre tantos anuncios.

La medida de Google llega justo en el mejor momento, cuando las empresas y los clientes están dando la oportunidad al ecommerce en medio de la actual crisis sanitaria. Otras empresas como Instagram, han lanzado apoyos a las PyMEs a través de sus plataformas, y a su vez han encontrado la manera de incursionar en el lucrativo mercado, entrando en competencia directa con los gigantes de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre.