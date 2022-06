¿Pueden los iPad reemplazar tu laptop con iPadOS 16?

¿Pueden los dispositivos de Apple reemplazar tu laptop?

Revelado durante la WWDC 2022, iPadOS 16 traerá nuevas funciones multitarea a los iPad este otoño. El principal de ellos es Stage Manager, que llegará tanto a macOS 13 como a iPadOS 16.

Esta característica coloca la aplicación en la que está trabajando al frente y al centro, moviendo temporalmente las pestañas no utilizadas a los lados de la pantalla. También ha mejorado la compatibilidad con pantallas externas para que sea más fácil trabajar en dos pantallas.

Stage Manager, junto con otras características como Collaboration y Freeform, hacen que el iPad se sienta más como una computadora tradicional.

El dispositivo de Apple es cada vez más poderoso.

Como tal, tiene el potencial de convertir su iPad en un reemplazo de computadora portátil. Pero, ¿puede Stage Manager realmente lograr eso?

A continuación, repasaremos los pros y los contras de Stage Manager y veremos si puede hacer realidad el sueño de convertir el dispositivo de Apple en una computadora portátil efectiva.

Stage Manager es una nueva forma de realizar múltiples tareas que pone la aplicación en la que está trabajando al frente y al centro. Puede operar muchas ventanas a la vez y juntarlas en una sola pila.

Es posible cambiar entre aplicaciones y ventanas e incluso agrupar las que desea usar juntas. También puede cambiar el tamaño de las ventanas.

Gracias a Stage Manager, podrá crear grupos de tres o cuatro ventanas en su iPad y tener un total de ocho aplicaciones ejecutándose simultáneamente cuando esté conectado a una pantalla externa.

Este es un salto significativo con respecto a iPadOS 15, que lo limitaba a una aplicación de tamaño completo o dos de tamaño medio con una ventana deslizante estrecha que podía ocultar fuera de la pantalla.

La principal crítica presionada en Stage Manager es que solo funciona para iPads con un chip M1, es decir, el último iPad Pro y iPad Air.

Aunque el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, ha explicado por qué Stage Manager solo funciona en iPads con tecnología M1, personas como el escritor de Tom's Guide, Richard Priday, no estarán contentos de que esta nueva característica favorita no funcione en su iPad.

Si bien puede conectar iPads sin M1 a una pantalla externa, solo obtiene un espejo de lo que hay en su iPad.

El soporte externo de Stage Manager (con resoluciones de hasta 6K) le brinda dos pantallas distintas para trabajar. Esta es otra característica que solo llega a los iPad con el chip M1.

El Apple Magic Keyboard es un periférico que necesitarás si quieres convertir tu iPad en una computadora portátil. También es un obstáculo a superar.

Hace un trabajo bastante decente al proporcionar una experiencia de pseudo-portátil, pero no es exactamente perfecto.

Si tienes manos grandes, se te acalambrarán después de un uso prolongado. El cursor de círculo gris del Magic Keyboard no es tan funcional o receptivo como un cursor de flecha tradicional. Lo mismo es cierto para el panel táctil impreciso.

¿Pueden los iPad reemplazar su computadora portátil ahora?

Tener el chip M1 en iPad abre la puerta a características que solo habrían sido posibles en computadoras portátiles o de escritorio. Hasta ahora, el procesador M1 parecía infrautilizado en los iPad.

Una característica como Stage Manager parece finalmente aprovechar el M1. Como tal, no es injustificado preguntar si puede o no convertir su iPad en un reemplazo de computadora portátil.

Stage Manager tiene algunas de las funciones multitarea que los usuarios de iPad han pedido durante mucho tiempo, como la capacidad de cambiar el tamaño de las ventanas y tener varias ventanas en una sola pantalla.

Poder usar un monitor externo como pantalla secundaria para el iPad también ayuda a que la tableta sea un posible reemplazo de una computadora portátil.

Pero como hemos detallado anteriormente, Stage Manager tiene fallas que pueden no resolverse tan fácilmente. Si su iPad no tiene un chip M1, no podrá usar Stage Manager o su funcionalidad de pantalla externa.

Esto duele aún más teniendo en cuenta que la mayoría de los propietarios de iPad tienen modelos más antiguos que carecen del chip M1.

Sería difícil para estas personas entusiasmarse con una función que ni siquiera pueden usar. Y, por supuesto, el Magic Keyboard necesitará una revisión antes de que sea tan bueno como el teclado de una computadora portátil estándar.

Gracias al desarrollador de iPadOS 16 y a las versiones beta públicas, pronto podremos poner a prueba Stage Manager y ver qué tan bien funciona. Más importante aún, veremos por nosotros mismos si los iPads pueden reemplazar legítimamente a las computadoras portátiles.

