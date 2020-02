¡Prueba de fuego! Control de Xbox sobrevive a incendio (FOTO)

Xbox superó la prueba de fuego ¡LITERALMENTE! Aunque la escena es desafortunada, las imágenes del control de la consola en medio de una casa incendiada han recorrido las redes sociales.

Un jugador compartió a través de Reddit un desafortunado pero curioso incidente personal: después de que su hogar terminara destruido a causa de un incendio, Killershoe125 encontró intacto su control de Xbox.

Después de que los bomberos controlaron el fuego, el gamer decidió regresar a su casa que había sido consumida por el incendio, pero no todo estaba perdido, pues Killershoe125 se sorprendió al notar que el control y la consola de Xbox One sobrevivieron a la tragedia.

En el fondo de la imagen se pueden apreciar los muebles destrozados por las llamas, y en primer plano está el control cubierto por cenizas pero con muy pocos daños.

¿Y la consola Xbox?

Aunque la consola no aparece visiblemente en la imagen que se compartió, Killershoe125 asegura que su Xbox One está viva... pero mojada (seguramente por los esfuerzos de los bomberos para apagar el incendio), así que en realidad no se sabe con certeza si todavía está en condiciones para correr algún juego.

Los controles de Xbox pueden aguantar ciertos daños en propiedad de juegadores "descuidados", así que el fabricante debe asegurarse que su producto pueda resistir a los ataques de ira o golpes involuntarios de los aficionados, sin embargo, no existe una certificación contra el fuego.

En realidad este caso es un gran misterio, pues se desconocen las condiciones del incendio, los objetos que lo protegieron o la razón por la que el Xbox One resistió a las llamas.

Así que antes de incendiar tu hogar o prenderle fuego directamente al control para comprobar la veracidad de la noticia, lo mejor es tomarlo como una curiosa anécdota, que logró sacarle una sonrisa a Killershoe125, en medio de una situación tan difícil como perder el techo y otras pertenencias.