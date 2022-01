Protege tu iPhone de los hackers: aquí está todo lo que recomienda Apple

Apple ha enfatizado la importancia de la "privacidad" en sus dispositivos desde que salió el primer iPhone en 2007, llamándolo uno de sus valores fundamentales y un "derecho humano fundamental".

Por esta razón, el gigante tecnológico ha incluido numerosas funciones de privacidad gratuitas en cada iPhone que son fáciles de acceder y usar. Cabe señalar que estas recomendaciones pueden evitar que seas víctima de los hackers.

“Diseñamos productos de Apple para proteger su privacidad y darle control sobre su información. No siempre es fácil, pero ese es el tipo de innovación en la que creemos”, dijo el fabricante en un comunicado de la compañía.

Aquí hay cinco funciones de privacidad en la configuración interna del iPhone que debe utilizar lo antes posible.

Establecer una contraseña segura

Si bien esta configuración de privacidad puede parecer de sentido común, te sorprendería saber cuántas personas no configuran un código de acceso para sus iPhones.

Apple considera que la función de código de acceso es "la más importante", por lo que cada vez que alguien enciende un iPhone nuevo, es una de las primeras configuraciones que el teléfono le pide que configure.

Según el modelo de su iPhone, hay tres tipos de códigos de acceso que puede configurar: un código numérico, Tap Touch ID y/o Face ID.

En un iPhone con Face ID: toca Configuración > Face ID y contraseña.

En un iPhone con un botón de inicio: toca Configuración > Touch ID y código de acceso > Activar código de acceso o Cambiar código de acceso.

Para ver las opciones para crear una contraseña, toque Opciones de contraseña.

Activar Buscar mi iPhone

Podría decirse que este servicio fue uno de los más innovadores lanzados por cualquier fabricante de teléfonos inteligentes cuando salió en 2010.

Find My iPhone no solo lo ayuda a ubicar su iPhone si lo pierde o lo roban, sino que también evita que alguien lo active o lo use.

Para activar esta función, vaya a Configuración > Buscar mi [dispositivo]

Para ver su dispositivo incluso cuando está desconectado, active Buscar mi red.

Si desea que sus amigos o familiares sepan dónde se encuentra, también puede activar Compartir mi ubicación.

Deje que iPhone cree contraseñas seguras para usted

Apple tiene una función integrada en cada iPhone que le permite a su dispositivo crear contraseñas seguras para usted que no tiene que recordar.

Las personas a menudo reciclan las contraseñas, lo que facilita que los piratas informáticos obtengan sus cuentas, por lo tanto, esta función es especialmente útil para mantener seguros sus servicios en línea.

Esta característica generalmente aparece por sí sola cada vez que crea una nueva cuenta en una aplicación o sitio web, todo lo que tiene que hacer es tocar Elegir la contraseña sugerida después de que genere una automáticamente para usted.

Ocultar su dirección de correo electrónico personal

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, este servicio es parte de la suscripción de iCloud+, sin embargo, puede valer la pena comprarlo.

Ocultar mi correo electrónico le permite crear direcciones de correo electrónico únicas y aleatorias que reenvían a su cuenta de correo electrónico personal, lo que le permite mantener su dirección de correo electrónico personal oculta de rastreadores de datos de terceros y piratas informáticos.

Seguimiento de aplicaciones de control

Esta es una de las características más nuevas que lanzó Apple y le permite controlar qué aplicaciones pueden rastrear su información.

Simplemente vaya a Configuración> Privacidad> Seguimiento y luego active o desactive individualmente para cada una de las aplicaciones en la lista que ha solicitado rastrear su actividad.

