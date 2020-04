Project xCloud de Microsoft comienza el registro y aquí están los requisitos

Desde hace unos meses, Microsoft ha puesto todo su empeño en los juegos externos al Xbox, para empezar, puso a disposición de los gamers la membresía Game Pass en PC, donde por $139 MXN mensuales tendremos acceso a una muy amplia biblioteca de juegos de muy buen nivel, pero ahora Microsoft ha comenzado el registro para el Project xCloud, la plataforma que competirá en el segmento de los smartphones.

xCloud promete un amplio catálogo

Si queremos registrarnos, es necesario que tengamos una cuenta de Microsoft, ingresar el país o región de residencia, indicar la compañía celular y el sistema operativo de nuestro smartphone, aunque por ahora sólo está disponible para Android. Después del registro aparecerá un mensaje como éste:

"Nos pondremos en contacto contigo dentro de un par de meses como máximo para informarte si fuiste seleccionado para la versión preliminar inicial. Nota: Solo aceptaremos un número limitado de participantes en la primera ronda y el registro no garantiza que serás seleccionado".

Microsoft xCloud, Xbox móvil

Al ser un registro tan limitado, debemos apresurarnos si queremos ser de los primeros en probar esta nueva plataforma de Microsoft, y hay que tener en cuenta que el correo sólo le llegará a los seleccionados que tendrán la oportunidad de ‘estrenar’ xCloud.

Además del registro, para jugar será necesario cubrir ciertos requisitos para usar xCloud, y tal como ha pasado con la mayoría de las plataformas, de videojuegos en streaming, los dispositivos compatibles en un principio son muy limitados, y no todos podrán hacer uso de la plataforma en un principio, aunque se espera que se vayan agregando cada vez más dispositivos.

Las características de los dispositivos que solicita Microsoft para hacer uso de xCloud son:

Tableta o smartphone que tengan Android 6.0 o superior, bluetooth 4.0 o superior, mientras que para los controles sólo se podrán utilizar los originales fabricados por Microsoft, ya sea el que se incluye en las consolas Xbox One S o Xbox One X, así como el control Xbox Elite Series 2 o Xbox Design Lab, mientras que los que no se podrán usar son los controles incluidos en el Xbox One ni el Xbox Elite original.

Por el momento los requisitos son privativos

TE PUEDE INTERESAR: Microsoft muestra sus controles experimentales para conectarlos al teléfono

Para poder usar xCloud debes tener un servicio de internet que tenga WiFi de 5 GHz o bien, datos móviles con al menos 10 Mbps de bajada, por lo que podrías tener problemas al utilizar la red WiFi de 2.4 GHz. Una vez que nos haya llegado el correo de confirmación, será necesario instalar la app preliminar llamada Xbox Game Streaming, por lo que debemos olvidar la posibilidad de usar un navegador.