Profesor Oak de pokémon Home redefine el concepto del conocido personaje

El servicio de almacenamiento en la nube por parte de Pokémon ya está disponible como una app para Nintendo Switch y smartphones, permitiendo guardar pokémon de los diferentes juegos esta nueva app se llama Pokémon Home y tiene como anfitrión al Profesor Oak, pero no el que conocemos desde el principio.

Gran Oak

El nuevo Profesor Oak es muy diferente de la versión original, ya que ahora tiene el cabello gris y largo, usa barba y sus anteojos son fuera de lo común, y ahora se llama Gran Oak; además es el personaje que encuentras al iniciar la app por primera vez.

Profesor Oak más cool

Pokémon Home además de guardar todos tus pokémon, también ofrece mucho contenido adicional, por ejemplo, si descargas la app por medio de la eShop, obtendrás de forma gratuita un Pikachu, pero si lo descargas para smartphone, tendrás la posibilidad de seleccionar un Charmander, Squirtle o Bulbasaur, y el inicial de Kanto que sea de tu elección tendrá una nueva habilidad secreta.

La app Pokémon Home te permite elegir el avatar que más te guste sin importar la generación, ya que se incluyen de la primera a la cuarta, además de poder hacer la importación de los pokémon de Pokémon Espada y Escudo, Pokémon Go, Let’s Go! Pikachu y Let’s Go! Eevee, y también desde el Pokémon Bank, y aunque las criaturas se pueden llevar a Pokémon Espada y Escudo, no es posible llevarlos a los otros juegos, por lo que la misma Pokédex será ampliada, incluyendo los pokémon de las otras generaciones.

Avatares de todas las generaciones

Y como ya se está haciendo costumbre, existen 2 versiones de la app Pokémon Home, la regular, que es gratuita y tiene acceso limitado a todas las características, y el almacenamiento tiene capacidad límite de 30 pokémon, mientras que la versión premium cuesta $2.99 dólares al mes, y permite guardar hasta 600 pokémon.

