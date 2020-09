Prince of Persia podría tener un remake presentado en el próximo Ubisoft Forward

Se rumora que Ubisoft planea anunciar una nueva versión de Prince of Persia durante su próximo evento Ubisoft Forward y ahora un periodista francés reveló los planes de la compañía para realizar su segunda exhibición de juegos Ubisoft Forward el 10 de septiembre.

Bajo la promesa de nuevos juegos y grandes noticias, Ubisoft indicó que el evento digital contará con Immortals Fenyx Rising, el juego anteriormente conocido como Gods & Monsters, a lo que se suma la declaración de Jason Schreier, periodista de Bloomberg quien afirmó que Ubisoft planea usar el evento para anunciar una gran cantidad de juegos como el remake de Prince of Persia que se filtró hace un par de semanas.

Por su parte, el minorista Max.com.gt publicó recientemente una lista de productos con el título 'Prince of Persia Remake' para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

La serie Prince of Persia no ha visto una entrega completa desde The Forgotten Sands de 2010, aunque en 2018 Ubisoft lanzó un spin-off móvil, llamado Escape, pero fuera de eso, la serie ha sido reemplazada por Assassin's Creed, una franquicia que a su vez comenzó como un spin-off de Prince of Persia.

Hay que recordar que en 2013, el entonces CEO de Ubisoft Montreal, Yannis Mallat puso en pausa a la franquicia y aseguró que no tiene miedo de los fans de Prince of Persia, porque encontrarían algo con lo que los entretendrían.

La idea en esos momentos era darle a la franquicia tiempo para respirar y tiempo para crecer o para descansar, Mallat afirmó que Prince of Persia es tan importante como cualquier otra franquicia de Ubisoft y tan pronto como tuvieran algo que mostrar, lo harían.

El primer Ubisoft Forward se utilizó para anunciar una fecha de lanzamiento de Watch Dogs Legion del 29 de octubre de 2020, una fecha de lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla el 17 de noviembre de 2020 y una fecha de lanzamiento de Far Cry 6 el 18 de febrero de 2021.