Primeros detalles de la Xiaomi Band 7 con Pantalla más grande, AOD y GPS

Xiaomi ha cogido carrerilla a la hora de renovar su pulsera inteligente más popular y este año habrá nuevo modelo. Las recientes filtraciones confirman varios detalles de la Xiaomi Band 7. Según informa el portal Pro Android.

El apellido ‘Mi’ está siendo eliminado de todos los productos de la compañía, por lo que esta pulsera no será la Xiaomi Mi Band 7, sino la Xiaomi Band 7. Esta renovación podría ser la más importante de los últimos años! Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

El primer detalle filtrado de la nueva tablet de Xiaomi habla sobre el tamaño de la pantalla. La información nos cuenta que el tamaño de la pantalla crecerá. Se desconoce cuánto, pero sí sabemos que la resolución podría ser de 192×490 píxeles.

Características de la Xiaomi Band 7

El tamaño de la Mi Band 6 es de 0,4 pulgadas, por lo que podría crecer 0,1 o 0,2 pulgadas. Es una gran noticia para los usuarios que echan en falta algo de pantalla para visualizar contenido. Aún así, se espera que su diseño y formato no cambie y siga como siempre.

La pantalla será AMOLED y todo apunta a que ofrecerá AOD o Always On Display. Esta función permite tener la pantalla siempre activa y no consumir mucha energía. Gracias a este detalle los usuarios podrán visualizar la hora o algunos detalles sin tener que despertar toda la pantalla.

Este detalle podría reducir la autonomía general de la pulsera, la cual, suele ser de unos 20 días. Eso sí, un aumento de la pantalla y de su tamaño general también podría acompañarse de una batería más grande.

Funciones de la Xiaomi Band 7

El GPS es otra de las funciones estrella que podría estrenar la nueva Xiaomi Band 7. Esto significa que los usuarios podrían utilizar la ubicación en tiempo real para hacer deporte o utilizar un GPS.

La mala noticia es que esta función consume mucha batería y podría mermar la extraordinaria autonomía que caracteriza a la pulsera inteligente de Xiaomi. Por el momento toca esperar, pues en esta ronda de filtraciones no hay información sobre precios, disponibilidad o fechas.

