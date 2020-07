Presiones obligan a TikTok a bloquear hashtags relacionados con el QAnon

TikTok se une a Facebook y Twitter para tomar medidas enérgicas contra las publicaciones de QAnon, al menos hasta cierto punto. La red social dijo a BBC News que había bloqueado múltiples hashtags relacionados con teorías de conspiración no admitidas, incluido "QAnon" y elementos relacionados como "Out of Shadows" o "QAnonTruth". Búscalos y ya no encontrarás ningún resultado.

La medida se produjo después de que el equipo anti-desinformación de la BBC le preguntó a TikTok sobre un aumento en los videos en los que se utilizaba el hashtag "QAnonTruth". Este grupo de extremistas de derecha se ha asociado con abusos y amenazas de daños en el mundo real.

Sin embargo, la compañía no está eliminando los videos en los que aparecen los hashtags. Los seguidores seguirán viendo los clips afectados en sus feeds y, en teoría, podrían aparecer en el feed For You de los videos sugeridos.

Persiste contenido del QAnon en TikTok

El viernes por la noche, TikTok confirmó a la revista Rolling Stone que su motor de búsqueda dejaría de devolver resultados para palabras y frases relacionadas con QAnon, aunque los hashtags todavía eran permitidos. El contenido sobre conspiraciones seguía siendo permitido, pero ya no aparecería en las búsquedas.

Just days after Twitter banned nearly 7,000 QAnon-related accounts, TikTok bans hashtags attached to the conspiracy theory https://t.co/XrHOliY4HZ pic.twitter.com/WNwFK82mHV — Rolling Stone (@RollingStone) July 24, 2020

El QAnon está asociado a la derecha alternativa de Estados Unidos que apoya al presidente Donald Trump. Apuntan a la promoción de noticias falsas y teorías conspirativas que sugieren la existencia de un estado clandestino formado por liberales de Hollywood, el partido demócrata y funcionarios envueltos en redes de pedofilia.

El enfoque de TikTok no es tan estricto como con aplicaciones rivales que eliminaron por completo algunas cuentas y páginas. La semana pasada Twitter informó que habia eliminado miles de cuentas asociadas con el QAnon, además de bloquear otras 150,000 que aparecían en sus recomendaciones.

Recientemente, varios videos del QAnon relacionaron a la empresa de muebles Wayfair con el tráfico de niños

Aun así, TikTok podría reducir significativamente la exposición a los videos de QAnon y desalentar a los partidarios de la teoría de crear material. La compañía ya está luchando contra algunas formas de desinformación en su plataforma, pero este es un reconocimiento de que aún hay más trabajo por hacer.