Presidente de Microsoft dijo a Bill Gates que dejara de escribir a empleadas

Dos altos ejecutivos de Microsoft le dijeron al multimillonario fundador de la compañía, Bill Gates, que dejara de enviar correos electrónicos a las empleadas "hace más de una década", según The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas.

En 2008, la compañía se dio cuenta de que Gates envió mensajes "inapropiados" a una empleada un año antes, dijo el portavoz de Microsoft, Frank Shaw, a The Journal.

Las fuentes dijeron que dos altos ejecutivos de Microsoft, el actual presidente Brad Smith y la ex jefa de recursos humanos Lisa Brummel, se reunieron con Gates y le pidieron que pusiera fin a su comportamiento.

El equipo del fundador de Microsoft negó el reporte.

Según los informes, Gates admitió que los correos electrónicos no eran una buena idea y dijo que dejaría de hacerlo.

"Estas afirmaciones son rumores falsos y reciclados de fuentes que no tienen conocimiento directo y, en algunos casos, tienen importantes conflictos de intereses", dijo un portavoz de Gates a Insider.

El comportamiento inapropiado de Bill Gates en Microsoft

Después de que Bill y Melinda French Gates anunciaran su divorcio este verano, publicaciones como The New York Times y The Wall Street Journal informaron que el fundador de Microsoft tuvo un comportamiento inapropiado con las empleadas mientras estaba en la empresa.

Microsoft le dijo al Journal que el directorio de la compañía contrató a un bufete de abogados en 2019 para investigar el posible romance de Gates con una ingeniera en 2000.

Seis empleados anteriores y actuales de Microsoft dijeron a The Times que Gates creó un lugar de trabajo incómodo al hacer comentarios sugerentes hacia las mujeres.

Gates se había reunido con el financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein varias veces, según varios informes de noticias.

Gates dejó las juntas directivas de Microsoft y Berkshire Hathaway en 2020 y renunció a su puesto de director ejecutivo de Microsoft en 2008.

El actual alto ejecutivo, Satya Nadella, se atribuyó el mérito de transformar la cultura de la empresa de un entorno feroz a un espacio más abierto, al mismo tiempo que aumentaba los resultados de la empresa.

