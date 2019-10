¡Prepara el altar! Tu iPhone 5 morirá este 3 de noviembre

Muchos consideran al iPhone 5 como un dispositivo obsoleto en soporte pero Apple no se ha dado por vencido con su producto, pues aunque se quedó en iOS 10, está trabajando para mantener el buen funcionamiento del teléfono.

En julio pasado, Apple había implementado una actualización dirigida a los iPhone y iPad más antiguos, con el fin de que sigan funcionando correctamente, de forma específica para la versión iOS 9.3.6 del iPhone 4s, el iPad mini de primera generación, el iPad 2 y el iPad de tercera generación en cuanto al GPS, fecha y hora.

En esta ocasión toca el turno de los iPhone 5, pues Apple ha confirmado que para seguir usando el dispositivo es obligatorio realizar la actualización iOS 10.3.4, que incluye mejoras a las funciones más importantes del teléfono como el App Store, iCloud y correo.

Apple explica lo siguiente:

A las 12:00 a.m. UTC del 3 de noviembre de 2019, el iPhone 5 requerirá una actualización de iOS para mantener la ubicación precisa del GPS y continuar utilizando funciones que se basan en la fecha y hora correctas, como ‌App Store‌, ‌iCloud‌, correo electrónico y navegación web. Esto se debe al problema de reinicio del tiempo del GPS que comenzó a afectar a los productos con GPS de otros fabricantes el 6 de abril de 2019. Los dispositivos Apple no se verán afectados hasta justo antes de las 12:00 a.m. UTC del 3 de noviembre de 2019.

Así que todos los usuarios de iPhone 5, la versión más popular de los teléfonos Apple, tendrán que actualizar su dispositico si quieren seguir usándolo. El procedimiento puede realizarse a través de un ordenador, haciendo una copia de seguridad y descargando el sistema operativo más reciente para la versión del dispositivo, de manera que al finalizar la instalación, el iPhone 5 no deberá presentar problema alguno.