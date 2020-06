¿Por qué es preocupante que Google compre Fitbit?

¿Por qué el plan de Google de comprar Fitbit tiene preocupada a la ACCC?

La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) ha expresado su preocupación por la propuesta de adquisición por parte de Google de la compañía de rastreadores de condición física Fitbit

La adquisición permitirá a Google agregar años de datos de usuarios de Fitbit a su recopilación de datos de consumo ya inigualable. Esto podría reducir la competencia en ciertos servicios de salud y otros mercados en Australia.

Google reveló sus planes de adquirir Fitbit Inc. por $ 2,1 mil millones de dolares en noviembre pasado. Pero el acuerdo solo se llevará a cabo si obtiene la autorización de los reguladores de la competencia de todo el mundo.

Si bien el ACCC es el primer regulador a nivel mundial en anunciar sus preocupaciones, la Comisión Europea y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también están evaluando el acuerdo. Es probable que ambos se interesen en las opiniones de la ACCC, para las cuales se aceptan presentaciones.

Se requiere preocupación colectiva

Con más de 28 millones de personas que usan dispositivos portátiles Fitbit, muchos han expresado su preocupación acerca de que Google agregue los datos confidenciales de Fitbit a su ya extenso seguimiento de los consumidores.

Google ha dejado muchas preguntas sin responder sobre cómo usaría los datos. Los consumidores tienen motivos para mostrarse escépticos sobre las promesas de privacidad de Google y los efectos competitivos de la fusión.

Compartiendo tus detalles íntimos

Fitbit recopila información altamente personal, que incluye patrones de sueño, frecuencia cardíaca, minutos activos, altura y peso, fecha de nacimiento, registros de alimentos, número de teléfono móvil, biografía y datos precisos de ubicación.

Para aquellos que usan los servicios de entrenamiento en vivo de Fitbit, también recopila planes y objetivos de bienestar, eventos de calendario y comunicaciones con un entrenador. Si usted es una mujer que y usa el "seguimiento de la salud femenina", los datos también pueden incluir sus períodos, períodos de fertilidad, días de ovulación y síntomas de salud.

La ACCC considera que los datos de Fitbit tienen "atributos únicos", y señala que los conjuntos de datos de otros dispositivos portátiles "no son tan voluminosos, confiables o amplios".

Las garantías de privacidad de Google no son confiables

En noviembre pasado, Google y Fitbit rápidamente aseguraron a los consumidores que "los datos de salud y bienestar de Fitbit no se utilizarán para los anuncios de Google". Un portavoz de Google le dijo a The Conversation: Al igual que nuestros otros productos, con wearables, seremos transparentes sobre los datos que recopilamos y por qué. Y no vendemos información personal a nadie.

Sin embargo, la ACCC señala que Google no está obligado por su compromiso de no utilizar los datos en sus negocios de publicidad. Como dijo el presidente de la competencia, Rod Sims: Es difícil creer que cualquier compromiso que Google haga en relación con los datos de los usuarios de Fitbit seguirá vigente dentro de cinco años.

Cuando Google adquirió el negocio de publicidad en línea DoubleClick, aseguró a los usuarios que solo combinaría datos personales de las dos empresas si los usuarios optaban por esta combinación. Ocho años después, Google simplemente eliminó esta promesa de su política de privacidad.

También vale la pena señalar que Google no ha prometido abstenerse de usar los datos de Fitbit en sus negocios no publicitarios. Esto podría incluir servicios de salud o, en el futuro, seguro de salud o de vida. Google no necesitaría "vender" sus datos para usarlos con estos fines comerciales.

La gran ventaja de datos de Google

Google ya tiene la colección de datos de consumo más extensa del planeta. Esto incluye datos de dispositivos de búsqueda de Google, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Nest, Android y Google, así como datos de consumidores recopilados de millones de sitios web de terceros que utilizan los servicios de Google como Google Analytics, Google Ads y reCAPTCHA.

La ACCC reconoce que Google ya utiliza su recopilación de datos generalizada para crear perfiles únicos de usuarios individuales. Señala que la adquisición de Fitbit le daría a Google.

La ACCC está particularmente preocupada porque la adquisición propuesta podría reducir sustancialmente la competencia entre Fitbit, Google y otros en "servicios de salud dependientes de datos" como los que suministran:

Asesoramiento digital personalizado basado en señales de salud individuales para usuarios de Fitbit y otros dispositivos portátiles sobre cómo mejorar su salud o controlar una afección médica

Información a las compañías de seguros o empleadores que desean compilar perfiles de riesgo, reducir costos o mejorar la productividad

Herramientas de diagnóstico para instituciones médicas y médicos para determinar los primeros indicadores de enfermedades crónicas y

Percepciones o datos en bruto para investigadores de salud.

Si Google adquiere los datos de usuario de Fitbit, podría obtener una ventaja significativa sobre otros proveedores de estos servicios y evitar que accedan al conjunto de datos.

Según la ACCC, también podría tener un incentivo para obstaculizar a rivales como Apple, Samsung y Garmin, al eliminar su acceso a Google Maps, Google Play Store y Wear OS (un sistema operativo de Google para dispositivos portátiles).

Afianzar el poder de Google en publicidad digital

Google obtiene la mayor parte de sus ingresos anuales (más de $ 100 mil millones de dolares) de los servicios de publicidad en línea. Los defensores de la privacidad han criticado a la industria de la tecnología publicitaria, incluidos los jugadores dominantes como Google y Facebook, por crear una "información libre para todos" en la que la información íntima de los consumidores se intercambia entre cientos de empresas dedicadas a la publicidad dirigida.

La ACCC dice que le preocupa que al adquirir los conjuntos de datos de Fitbit, Google pueda afianzar su poder de mercado en ciertos mercados de tecnología publicitaria. Por ejemplo, podría orientar aún más eficazmente la publicidad a los consumidores con problemas relacionados con la salud.

¿Qué puede hacer realmente el ACCC al respecto?

La ACCC planea anunciar su postura final a mediados de agosto sobre si la fusión de Google con Fitbit contravendría la legislación de competencia de Australia. Si decide que es probable que la fusión disminuya sustancialmente la competencia, podría solicitar órdenes del Tribunal Federal para evitar la fusión.

Pero en términos prácticos, los reguladores probablemente intentarán coordinar su respuesta internacional, con el resultado general decidido en mercados más grandes como Estados Unidos y la Unión Europea.

Se espera que la Comisión Europea publique su fallo en julio. Y los eventos pasados indican que la comisión podría imponer condiciones o evitar que la fusión se desarrolle internacionalmente, incluso si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le da luz verde.