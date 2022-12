¿Por qué compró Twitter Elon Musk?

¿Por qué compro Twitter Elon Musk?

A finales de octubre, Elon Musk adquirió Twitter, pero... ¿Sabes por qué lo hizo? En esta nota informativa de La Verdad Noticias te contaremos todos los detalles.

El 14 de abril, el multimillonario Elon Musk declaró públicamente que quería comprar Twitter, con todo incluido y ofreció $44,000 USD millones por Twitter en una oferta de tómalo o déjalo. Por su parte, la junta de la empresa inicialmente rechazó la oferta, pero después hubo un cambio de opinión y la junta de Twitter decidió que, después de pensarlo mejor, aceptarían el trato, haciendo pública su oferta un 25 de abril.

Por otro lado, Musk argumentó que Twitter había perdido el rumbo. Dijo que Twitter había restringido con demasiada frecuencia la libertad de expresión y, siendo "la plaza pública" del mundo, necesitaba colocar la libertad de expresión por encima de todo.

El multimillonario, clasificado por Forbes y Bloomberg como la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de alrededor de $250,000 USD millones, se había quejado durante años sobre la cantidad de bots en la plataforma.

Después de que aceptaran su oferta, pidió repetidamente a Twitter que proporcionara datos sobre cuántos usuarios reales tenía. Los ejecutivos de Twitter compartieron su cifra de que menos del 5% de los usuarios activos diarios, según estimaciones de cuentas seleccionadas al azar, eran bots. Esto pareció enfurecer a Musk y retiró su oferta.

Elon Musk retira su oferta para comprar Twitter

Como te imaginarás, El trato se estaba desmoronando. No del todo inesperado, el 8 de julio, Musk anunció que quería retirarse del acuerdo y Twitter no lo aceptó. Argumentó que el acuerdo de Musk para comprar la compañía era legalmente vinculante y que deshacer el trato no era una opción.

Con abogados muy costosos en ambos lados, se fijó una fecha en la corte en Delaware para el 17 de octubre para decidir si Musk se vería obligado a comprar la compañía. En documentos judiciales, Twitter argumentó que le había dado a Musk amplia información sobre cuántos usuarios reales tenía.

Musk argumentó que Twitter podría tener muchos más bots de los que había afirmado públicamente, e incluso acusó a la empresa de fraude.

Entonces, cuando Musk, Twitter, el juez y los periodistas se estaban preparando para lo que parecía un caso judicial inevitable, ocurrió otro giro notable. De la nada, después de hacer todo tipo de acusaciones contra Twitter, Musk anunció repentinamente que el trato estaba de vuelta.

Musk tenía hasta las 17:00 del 28 de octubre para reunir el dinero, es por eso que sus ricos amigos y los bancos aportarían miles de millones. El resto vendría de Musk, vendiendo algunas de sus acciones en Tesla. Así es como un trato que a veces se veía como inextricable y terriblemente roto, finalmente se logró.

Por supuesto, ahora, Elon Musk no ha dejado de implementar cambio tras cambio y es de entenderse puesto que al ser suya la compañía, quiere que todo este bajo control con respecto a sus propias metas a futuro.

