¿Por qué WhatsApp no se puede actualizar en el iPhone?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en dispositivos móviles. La app se actualiza constantemente para brindar la versión más reciente y corregir posibles fallos.

Recientemente, se reportó que varios usuarios de dispositivos iPhone no lograron actualizar la app para disfrutar de las últimas novedades. El problema puede estar relacionado con la aplicación, pero otra de las razones principales puede provenir de su celular.

La Verdad Noticias informó antes de las nuevas funciones de WhatsApp que llegarán a los iPhone en 2023. A continuación, exploramos los factores principales por los que tu móvil iOS podría no estar actualizando la aplicación de mensajería.

¿WhatsApp no se actualiza en tu iPhone? Sigue estos pasos

¿Qué hacer si no se actualiza WhatsApp en tu iPhone?

Primero debes desinstalar y volver a instalar la app. Si lo anterior no funciona y tampoco reiniciando tu móvil, debes tomar en cuenta las posibles situaciones:

No hay espacio suficiente en tu iPhone: Para solucionarlo, puedes eliminar aplicaciones o documentos que ya no uses. Si no quieras borrar nada, tienes la opción de transferir esos archivos en la nube para no perderlos.

WhatsApp no presenta actualizaciones disponibles por el momento: Solo debes fijarte en la App Store para estar seguro de que tienes la versión más reciente.

Posible error en el sistema de tu celular: Este error puede evitar que actualices WhatsApp ni ninguna otra app en tu iPhone. Para solucionarlo, puedes reiniciar tu celular.

Fijarte que tu conexión a internet esté estable: No tener conexión a internet puede impedir que actualices WhatsApp en tu dispositivo móvil y no utilices algunas funciones como se debe.

Error en la App Store: Pueden ocurrir fallos en el proceso de actualización, así que debes intentar de nuevo.

¿Qué iPhone dejará de tener WhatsApp en 2023?

Imagen ilustrativa de un iPhone 6

La aplicación WhatsApp ya no estará disponible en los iPhone con versiones anteriores al sistema operativo iOS 12. Puedes consultar la lista de dispositivos abajo:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Cabe destacar que si tienes alguno de estos iPhone, podrás seguir usando WhatsApp. Sin embargo, es posible que experimentes algunas fallas y no podrás recibir las últimas novedades o funciones que estén disponibles.

