¿Por qué WhatsApp baja la calidad de las fotos?

¿A quién no le ha sucedido que luego de un buen día con una persona especial o un grupo de amigos, decide mandarle las fotos que se tomaron en dicha salida por medio de WhatsApp? Seguramente también te has frustrado al descubrir que la calidad de las mismas fotos se redujo, no obstante, aquí en La Verdad Noticias te explicaremos por qué sucede eso.

Al enviar un archivo de imagen mediante la aplicación de WhatsApp, la calidad de imagen se ve reducida debido a cuestiones de diseño de la misma aplicación, ya que al no tener la capacidad de contar con un servidor propio que almacene las imágenes de manera interna como las aplicaciones de Facebook Messenger o Twitter, estas se quedan almacenadas en los dispositivos y son compartidas una vez que estas son descargadas por los propios usuarios.

Por ejemplo, si se envía un archivo de imagen por WhatsApp de la galería de fotos que tenga una resolución en ancho o en alto de más de 1.600 píxeles, esta se procesará antes de mandarla y se reducirá su resolución a 1.600 píxeles como mucho en su dimensión más grande, manteniéndose siempre la relación de aspecto.

Si la imagen tiene unas dimensiones de 3.264 por 2.448 píxeles, la relación de aspecto es de 1,3333… por lo que como ambos lados son mayores de 1.600 píxeles, la mayor restricción viene del ancho, que queda en 1.600 píxeles y el alto, para mantener la relación, pasa a ser 1.200 píxeles.

Es decir, si el usuario envía una foto de 3.264 por 2.448 píxeles y se recibe una de 1.600 por 1.200 píxeles, se pierde un 49 % del tamaño de la original. Este porcentaje de pérdida de resolución aumenta tanto más cuanto mayor resolución tenga la foto inicial.

¿Cómo enviar imágenes con calidad por medio de WhatsApp?

¿Cómo enviar imágenes con calidad por medio de WhatsApp?

La pérdida de calidad de imagen es casi imperceptible, por lo tanto, si el usuario requiere de enviar un archivo de imagen que requiera cumplir con estándares de alta resolución, se recomienda que envíe la imagen por medio de correo electrónico o por medio de Google Fotos o Google Drive, ya que estas no sufren pérdida de calidad alguna respecto a WhatsApp.

Te puede interesar: WhatsApp Web: ¿Cómo cambiar el fondo del chat en la PC?

Pasos para mandar una foto en WhatsApp con calidad

Pasos para mandar una foto en WhatsApp con calidad

A continuación, te presentaremos una breve instrucción para cuando necesites enviar imágenes con calidad a través de WhatsApp, con este método, seguro ya no volverás a sufrir por la pérdida de calidad de tus fotos.

Abre la aplicación de WhatsApp. Inicia una conversación. Selecciona el ícono del clip en la parte inferior. Selecciona "Documentos" y elige buscar otros documentos. Selecciona la opción de tres líneas en la parte superior izquierda. Ingresando, toca la opción de "Imagen, vídeo o audio".

Ahora, únicamente tendrás que seleccionar la foto o imagen que quieras mandar por medio de WhatsApp y verás que se mandará como si fuera un archivo de imagen, por supuesto, de aquí, únicamente tendrás que descargar el archivo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!