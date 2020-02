Pokémon HOME GRATIS ya está disponible para Nintendo Switch, iOS y Android

Nintendo y The Pokémon Company han sorprendido a sus fanáticos con la liberación de "Pokémon HOME", que ya se encuentra disponible para su descarga gratuita desde la eShop de Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android.

Aunque era bien sabido que la compañía lanzaría en febrero la plataforma, primero en la Nintendo Switch, no se sabía con certeza la fecha de su estreno pero al fin ¡la espera terminó! De manera que los usuarios ahora mismo pueden acceder a la tienda para adquirir la plataforma, que más que un juego es una aplicación.

Los usuarios podrán usar Pokémon HOME como una base de operaciones para realizar la transferencia de Pokémon de Espada y Escudo desde otras ediciones previas, tales como Pokémon GO (no disponible actualmente), Pokémon Let’s GO Pikachu/Eevee y otras de la Nintendo 3DS (Generación VI y VII vía Banco Pokémon).

Cabe mencionar que existe una versión gratuita y otras de pago, que dependiendo del plan, ofrece más o menos limitaciones. En la aplicación se verá el regreso del GTS, Pokédex Nacional, Caja Prodigiosa, así como intercambios grupales o con amigos. La función de Juez será exclusiva del Plan Premium, pero absolutamente todos los usuarios obtendrán el Regalo Misterioso.

1 mes (30 días) 3.49 euros

3 meses (90 días) 5.49 euros

12 meses (365 días) 15.99 euros

Algunos de los beneficios de suscribirse al servicio Premium de Pokémon HOME, es por ejemplo que se incrementa de 30 a 6 mil Pokémones que se pueden depositar, así como los que se almacenan en Wonder Box.

Además la versión móvil traerá consigo características exclusivas, y el único requerimiento es tener más de 707 MB de espacio libre, que es el peso de la aplicación Pokémon HOME.

