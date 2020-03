Pokémon GO llevará a cabo un evento especial en marzo

El evento especial de Pokémon GO que se celebrará en este mes será de incursiones, y los jefes a capturar serán Gengar y Nidorino de colección, ambos con un gorro de fiesta especialmente diseñado para este evento que se llevará a cabo para conmemorar la primera pelea de Pokémon.

El evento especial del día de incursiones que contará con Nidorino y Gengar ataviados con sus gorritos de fiesta estará disponible solo hoy, domingo 1 de marzo a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5, ofreciendo además muchas recompensas para los jugadores de Pokémon GO.

En cuanto a lo especial de las capturas del evento Pokémon GO, Gengar con gorrito de fiesta, podrá usar los movimientos Lengüetazo y Psíquico, por su parte, Nidorino no tendrá algún ataque especial y no hay información sobre la posibilidad de que pueda evolucionar.

Criaturas especiales durante el evento

En el tiempo que dura el evento especial de Pokémon GO, los jugadores tendrán la posibilidad de recibir hasta cinco pases de incursión al girar los fotodiscos de los gimnasios, para poder pelear con Gengar en las raids de cuatro estrellas, y a Nidorino, en las raids de dos estrellas.

Además hay que tener en cuenta que el evento Pokémon Day todavía está activo, por lo que significa que aún hay posibilidad de capturar a Mewtwo Acorazado, después de vencerlo en las incursiones de cinco estrellas, así como también están, los pokémon clon en Pokémon GO, mismos que dejarán de estar disponibles a partir del lunes 2 de marzo a las 4 de la tarde.

Especificaciones del evento

Por otro lado, también se ha filtrado el pokémon que estelarizará el Community Day de marzo, y vaya que es una gran sorpresa, pues se trata de uno de los pokémon de primera generación que no es muy común, y es Abra, el cual podrá ser capturado por los jugadores de Pokémon GO en la todavía más rara forma shiny el siguiente 15 de marzo.

