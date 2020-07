Pokemon GO: Jugadores pueden luchar contra Jessie y James del Team Rocket

Pokemon GO: Jugadores ahora pueden luchar contra Jessie y James del Team Rocket

El mundo de Pokémon está lleno de una serie de personajes icónicos, y aunque muchos son simplemente un "invento" a favor de desarrollar aún más el universo, dos de los malos más queridos de la serie ahora están invadiendo Pokemon GO.

Los fanáticos han tenido mucho que esperar en los últimos meses, con todo, desde juegos de cepillado de dientes hasta una secuela de Pokemon Snap en Nintendo Switch. Casi todo ha sido visto de manera bastante positiva por la comunidad que rodea la franquicia.

La excepción a la emoción fue el bastante divisivo Pokemon UNITE, que llegó y rápidamente se convirtió en uno de los videos de Pokemon más desagradables en YouTube. Si bien el equipo de marketing detrás de esa revelación no pudo leer la sala después de darles a los jugadores una semana para entusiasmarse, la franquicia todavía tiene muchas más ganancias que pérdidas en general.

Esto sigue siendo cierto para los anuncios de la consola central, pero también para la presencia de Pokemon en dispositivos móviles, donde Pokemon GO sigue recaudando dinero en efectivo.

Pokemon GO, un éxito junto al Team Rocket

Pokemon GO ha logrado seguir siendo un éxito gracias en parte a una base de usuarios dedicada y adiciones constantes que hacen que valga la pena iniciar el título casi a diario. Ahora se ha confirmado que el último evento en el juego para el popular juego móvil protagonizará la infame fama de Jessie y James del Team Rocket, y los jugadores podrán luchar contra el par de villanos.

Todo lo que necesitan hacer para comenzar el encuentro es iniciar el juego y localizar el famoso globo de Meowth en el que la pareja flota a menudo, en cuyo punto se producirá una batalla.

Según el desarrollador detrás de Pokemon GO, Niantic Inc, Jessie y James solo estarán disponibles por un tiempo muy limitado. El evento actual en el juego expirará el 15 de julio, lo que significa que es probable que el dúo también despegue nuevamente. Es cierto que es genial que el estudio detrás del título les esté dando a los jugadores una razón continua para permanecer invertidos después de que Pokemon GO concluyó su gran evento del 4to aniversario.

Después de que los jugadores hayan terminado de prepararse para los problemas (y hacer que se dupliquen), todavía queda un poco más por delante. Una de las principales adiciones planificadas para Pokemon GO es agregar Mega Evolutions, aunque aún queda por ver cómo y cuándo se resolverá.