Pokémon: 10 cosas increíbles que no sabías sobre Charizard

No es ningún secreto que la comunidad Pokémon tiene una pequeña obsesión con Charizard. Es un Pokémon que recibe mucho amor en el anime, los juegos e incluso en títulos no centrados en Pokémon como Super Smash Bros.

Sin embargo, ¿qué es lo que no le podría gustar de Charizard? Es un dragón. No es de tipo Dragón al 100 por ciento, sin embargo, es un dragón de cualquier otra manera. El diseño recuerda a los dragones europeos que los fanáticos de la fantasía adoran ver en los medios. No solo eso, sino que Charizard es la evolución final de uno de los primeros titulares de la serie.

Con lo popular que es este Pokémon, muchos pensarían que saben todo lo que hay que saber sobre Charizard. Sin embargo, ¿conoces estos diez hechos?.

Charizard comparte su nombre de categoría con otros Pokémon

El nombre de una categoría es como Pikachu es el Pokémon "ratón eléctrico". En el caso de Charizard, es el Pokémon "flama". Este es definitivamente un nombre de categoría más general, y por eso, Charizard no es el único. Otros Pokémon que comparten el título de Pokémon Llama como Moltres, Flareon e Infernape.

No es muy creativo, pero muchos fanáticos no prestan atención a estos nombres que solo aparecen en las entradas de Pokédex.

Fue el primer Pokémon en aparecer en el anime japonés Pokémon

El primer Pokémon que el público japonés pudo ver en el anime fue Charizard. Fuera de Japón, la apertura cambió un poco y se abrió con Mewtwo. Los juegos llegaron antes del espectáculo, por lo que no fue exactamente la primera vez que la gente vio un Charizard, pero fue un gran problema para los fanáticos en ese momento. Con lo popular que era Charizard, el anime definitivamente estaba dando lo mejor de sí. Mewtwo pudo haber sido agregado en preparación para la primera película.

Charizard es el Pokémon favorito de Atsuko Nishida

Nishida es una artista gráfica que trabajó junto al creador de Pokémon Satoshi Tajiri y el artista Ken Sugimori. Se le puede agradecer por muchos de los diseños de Pokémon (en particular, los lindos como Pikachu). También es fanática de Eevee y creó algunas de sus evoluciones más populares, como Espeon, Umbreon, Sylveon, Glaceon y Leafeon.

Charizard puede ser un poco menos lindo, pero también fue diseñado por Nishida y ha mencionado que Charizard es su favorito.

Charizard (y uno más) es el único Pokémon con dos formas Mega Evolucionadas

La megaevolución se introdujo generaciones más tarde, pero hizo que Charizard se pusiera aún mejor de lo que ya era. Los Pokémon tuvieron la suerte de obtener megaevoluciones, pero Charizard fue especial. ¡Charizard tiene dos tipos diferentes!

Mega Evolution se introdujo en Pokémon X e Y y, según el juego que obtuviste, podrías Mega Evolve Charizard en diferentes formas. Al igual que los juegos, las formas se llamaban las formas de megaevolución X e Y de Charizard. El único otro Pokémon que recibió este tratamiento especial fue el legendario Mewtwo.

Inspiró el nombre científico de una especie de abeja de la vida real

Los fanáticos de Pokémon están en todas partes y muchos de ellos son adultos. Gracias a ese hecho, ¡tenemos un nombre científico de abeja inspirado en Charizard! Se llaman "Charizard Chilicola".

Fueron nombrados por un científico canadiense, Spencer K. Monckton. Cuando encontró y clasificó una especie distinta de abeja en Chile, llegó a nombrarlas. El ávido fanático de Charizard decidió darles el nombre de "Chilicola charizard".

Charizard y Typhlosion tienen las mismas estadísticas base Typhlosion es similar a Charizard en que es una evolución inicial de tipo Fuego. Incluso en la región vecina de Kanto, Johto. Entonces es como el vecino de Charizard en cierto sentido.

Sin embargo, tienen aún más en común de lo que los fanáticos casuales pensarían. Por ejemplo, tienen exactamente las mismas estadísticas base. En realidad, esto también es cierto para todas sus líneas de evolución.

Charizard no puede aprender a volar en los juegos Pokémon originales

Charizard tiene alas, pero los juegos no hicieron uso de ese hecho por un tiempo. ¿Tal vez tenían miedo de que dejar que un principiante supiera un movimiento de tal utilidad haría que superara demasiado a los demás?.

En cualquier caso, Charizard eventualmente podría aprender Fly. En los juegos Sol y Luna, uno incluso funciona como su taxi volador durante todo el juego.

Charizard no solo es popular debido a los juegos. El anime también ha hecho su pieza. Los primeros fanáticos aún no han olvidado el episodio en el que Ash conoce a Charizard por primera vez como un pequeño Charmander maltratado. Han recorrido un largo camino desde entonces. De hecho, Charizard es posiblemente uno de los Pokémon más fuertes y mejores de Ash. Ciertamente es en lo que respecta a los movimientos, ya que ha batido el récord ya que la mayoría de los movimientos utilizados en la serie.

Charizard es el favoritos de los fanáticos de Pokémon.

Charizard fue votado como el Pokémon de generación I más popular en una encuesta de 2020

Nadie se sorprendió por este resultado. Una encuesta de 2020 realizada por The Pokémon Company buscó clasificar a todos los Pokémon. Obviamente, a Charizard le fue bien. Fue votado como el más popular en su generación (lo cual es un gran problema porque superó a Pikachu). Sin embargo, no fue el más popular de todos los tiempos, ese título fue para Greninja. Charizard tomó el cuarto lugar con Lucario y Mimikyu también lo superó. En total, Charizard obtuvo 93,968 votos.

Mega Charizard Y tiene la estadística de ataque especial de base más alta de todos los Pokémon de tipo Fuego

No todos los jugadores se preocupan por las estadísticas, pero Pokémon definitivamente tiene sus jugadores competitivos. Esta es la razón por la cual muchos competidores aman u odian a un Mega Charizard evolucionado dependiendo de si están usando uno o si son golpeados por él.

Esto se debe a que de todos los tipos de Fuego, el mega Charizard Y evolucionado tiene la estadística de ataque especial de base más alta.