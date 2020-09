Nueva versión de los Oculus Quest llegarían en el próximo Facebook Connect

Podría anunciar una nueva versión de los Oculus Quest en el próximo Facebook Connect

Después de estar disponible solo por poco más de un año, parece que Oculus Quest podría estar saliendo, o al menos la versión original de los auriculares, justo antes de Facebook Connect, los minoristas comenzaron a eliminar el Quest y, según los informes, dicen que ha sido descontinuado.

En declaraciones a UploadVR, un representante de ventas del Reino Unido dijo que el dispositivo había llegado al "final de su vida útil" y que no llegarían más envíos.

Es probable que dé paso a una misión nueva y mejorada en lugar de significar la desaparición completa de los auriculares independientes. Se ha vendido bien y se ha agotado regularmente en los minoristas mucho antes de su aparente suspensión.

Facebook Connect

El 16 de septiembre, Facebook llevará a cabo una conferencia centrada en AR y VR llamada Facebook Connect, como reemplazo de la conferencia Oculus Connect, el cambio de nombre se produce cuando Oculus Research pasó a llamarse Facebook Reality Labs.

Sin embargo, dado el reconocimiento masivo de la marca Oculus, parece poco probable que los propios dispositivos lo abandonen.

Los lentes de realidad virtual Oculus Quest ciertamente ha sido más útil para los jugadores durante la pandemia en curso, ya que tiene una gran cantidad de juegos basados en el estado físico que le permiten hacer un buen entrenamiento sin salir de casa.

Vimos un aumento similar en las ventas de Ring Fit Adventure de Nintendo, aunque ha sido más fácil de encontrar más recientemente.

Además de sus capacidades independientes, Oculus Quest también puede funcionar como un reemplazo de Oculus Rift cuando se conecta a una PC a través de Oculus Link.

Esto permitirá a los jugadores disfrutar de los juegos de Rift sin necesidad de Rift en sí, incluida la próxima Medal of Honor: Above and Beyond.