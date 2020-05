Playmobil lanza un nuevo set de Volver al Futuro, el sueño se ha cumplido

¿Cuántos de los que rebasan los treinta años soñaron con alguna vez tener las figuras y la máquina del tiempo de Volver al futuro? Pues ahora es posible, y aunque Lego tiene su propio set de la franquicia de películas, el nivel de detalle que puso Playmobil en su versión es impresionante, porque el DeLorean tiene luces led de verdad e incluye a Marty McFly, Emmett Brown e incluso a su perro, Einstein.

Detalle trasero del DeLorean

Playmobil es sin duda alguna una de las marcas más reconocidas y populares en el mundo, ya que desde siempre ha contado con sets sumamente detallados y variados, pero no fue sino hasta hace unos años que comenzó a fabricar sets con licencia de películas o personajes, algo que ha contribuído a disparar aún más su popularidad y su set de Volver al Futuro peca de exacto.

Aunque el set es una combinación de cuando Marty y el Doc prueban la máquina del tiempo por primera vez con Einstein el perro, y el DeLorean Mr. Fusion, modificación hecha por el Doc Brown en 2012, es impresionante el nivel de detalle que se puede encontrar en todo el set, desde el vestuario de ambos personajes, así como los accesorios.

Las cuatro llantas del DeLorean giran 90º para volar

Los detalles del DeLorean son impresionantes

Entre los accesorios que podremos encontrar el control remoto con el que Doc controla el DeLorean, una bolsa de herramientas que se le coloca en el cinturón y un cronómetro, mientras que Marty tiene la cámara de video y su patineta, además del baúl de plutonio, el cual incluye dos isótopos que se pueden poner y quitar del Mr. Fusion en el DeLorean.

El DeLorean tiene puertas tipo alas de gaviota que son funcionales y permite acomodar a Marty y al Doc Brown en su interior, cuenta con llantas de hule y ruedas que pueden girar 90 grados para dar el efecto de que está volando como en Volver al Futuro, además cuenta con luces led que simulan el viaje en el tiempo.

El capacitor de flujo dentro del DeLorean se ilumina

Actualmente el set Playmobil Back to the Future se puede adquirir por poco más de 50 USD en línea y si eres super fan de Volver al Futuro, es algo que no podrá faltar en tu colección.