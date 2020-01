PlayStation plus tiene juegos gratis para febrero 2020

PlayStation Plus es el servicio de Sony que a través de una membresía permite tener acceso a funciones en línea especiales, así como la compra digital de juegos descargables, pero no es lo único, Sony tiene una especie de tradición, y es que cada mes, pone en modalidad gratuita algunos juegos para que los gamers suscritos puedan disfrutar de más títulos.

Anuncio oficial de Sony

El primer título que se pondrá gratis en PlayStation Plus es The Sims 4, la última entrega de la franquicia de los simuladores de vida más famosos, esta entrega fue lanzada en 2014, y ha sido enriquecida con diversas mejoras, actividades y lugares en comparación con los juegos anteriores. En the Sims 4 podrás decidir cómo y con quién vive tu personaje, así como su fortuna o mala suerte.

Juegos gratis para descargar

BioShock: The Collection incluye Bioshock, Bioshock 2 y BioShock Infinite, pero en versión remasterizada, misma que comenzó a estar disponible en septiembre del 2016 y podremos revivir las terribles acciones de Rapture y todos los peligros a los que los juegos BiosHock nos ha mantenido acostumbrados a lo largo de la saga, sin contar con los geniales cinematics que componen los 3 títulos.

El último juego es Firewall Zero Hour, el cual es multijugador, y sólo se puede jugar con PlayStation VR, en este título la idea es reclutar nuestro propio equipo táctico, el cual se puede componer de hasta 12 operadores distintos; este juego es el más reciente de los que estarán gratuitos para febrero, ya que se estrenó en el 2018.

Estos juegos estarán disponibles para descarga a través de PlayStation Plus del 4 de febrero hasta el 3 de marzo del 2020, ya que como dicta la tradición de Sony, las descargas gratuitas de nuevos juegos se inician el primer martes de cada mes, así que para el mes de marzo, será el martes 3.

