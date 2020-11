PlayStation Store pone GRATIS uno de los mejores títulos de la PS4 sin avisar

Crypt of the NecroDancer es uno de los juegos mejor calificados de 2015 y uno de los más celebrados de la PlayStation 4, y ahora puedes conseguirlo gratis desde la PlayStation Store.

¿Por qué? No lo sabemos, pero el juego se volvió gratuito de la nada, pero aparentemente solo será descargable de forma gratuita por tiempo limitado.

Al momento de publicar este artículo, La Verdad Noticias no puede confirmar durante cuánto tiempo Crypt of the NecroDancer seguirá estando disponible para su descarga sin restricciones, pero de acuerdo con ComicBook sí hay un par de requisitos.

Crypt of the NecroDancer

Para tener acceso a juego de forma gratuita, necesitarás una cuenta de PSN del Reino Unido o Europa. Esto es muy fácil de cumplir y también gratuito. Solo necesitas que tu PS4 esté configurada como tu consola principal para jugar cualquier título descargado desde una cuenta PSN europea.

Sobre Crypt of The NecroDancer para PS4

Por el momento no existe ningún anuncio oficial sobre promociones o sorpresas del desarrollador Brace Yourself Games, por lo que no sería extraño que todo esto se trate de un error y pronto sea corregido, ¡así que corre y aprovecha mientras puedas!

Crypt of the NecroDancer debutó en 2015 a través del desarrollador independiente Brace Yourself Games. Dependiendo de la plataforma, el juego se encuentra actualmente entre un impresionante 85 y 92 en Metacritic.

Mientras tanto, en Steam, el 96 por ciento de los usuarios a lo largo de 17.000 reseñas han revisado el juego de manera positiva, lo que le otorga una puntuación de revisión de usuario "abrumadoramente positiva".

"Crypt of the NecroDancer es un galardonado juego de ritmo hardcore roguelike", se lee en un lanzamiento oficial del juego. "Sigue el ritmo para navegar por una mazmorra en constante cambio mientras luchas contra esqueletos danzantes, zombis, dragones y más.

