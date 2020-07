PlayStation 5: Sony anuncia compra anticipada de la consola

A principios de esta semana, comenzaron a surgir rumores de que la PlayStation 5 ya se puede adquirir con compra anticipada, para sorpresa de, bueno, de todos, incluido Sony. A raíz de esos rumores, PlayStation ha prometido que los pedidos anticipados de PS5 no sorprenderán a los jugadores.

En declaraciones a Geoff Keighley después de una breve presentación del controlador DualSense de la PS5, el Jefe de Marketing Mundial Eric Lempel dijo: "Creo que es seguro decir ... le avisaremos cuándo ocurrirá el pedido anticipado. No va a suceder en un minuto En algún momento, les informaremos cuándo puedan comprar con anticipación PlayStation 5. Por lo tanto, no sientas que tienes que salir corriendo y formarte en la línea en cualquier lugar hasta que recibas un aviso oficial sobre cómo funcionará. "

Los rumores comenzaron a brotar el lunes, y muchos especulan que la PS5 se podría comprar con anticipación, en parte porque se agregó la página de información de la PS5 en Amazon. Y si bien las actualizaciones del sitio web solo avivaron las llamas de la especulación, el sistema nunca estuvo disponible para preordenar. Y esa expectativa ferviente incluso sorprendió a Sony.

"No sabemos qué sucedió allí, no tuvimos nada que ver con eso. Recibí un mensaje de alguien que decía 'La gente hace fila en las tiendas' y no teníamos idea de por qué", dijo Lempel.

Por lo tanto, los jugadores aún no pueden comprar una PS5, es seguro decir que Sony conoce la demanda y les dará un aviso antes de que esté disponible para su compra anticipada.

A principios de esta semana, supimos a través de un nuevo informe que PlayStation supuestamente está aumentando su producción de consolas PS5, y la semana pasada tuvimos un primer vistazo de cómo se verá la caja de Play Station 5.

Así que ponte atento a los anuncios de Sony y PlayStation para que realices tu compra anticipada y no te quedes sin consola.