PlayStation 4 y Xbox One regala juegos en esta cuarentena

Varias desarrolladores de juegos se han encargado de hacer donaciones para todos los amantes de los videojuegos, es por eso que ahora los marcas tecnológicas como Sony y Microsoft harán los mismo y bajo el lema "juegá en casa", Playstation lanzó esta semana de regalo para videojuegos exclusivamente para consola PlayStation 4.

Noticia que le ha caído de maravilla a los amantes de los videojuegos, en el que destaca la famosa colección de la saga Uncharted: The Nathan Drake Collection y el titulo de aventuras Journey, los cuales podrán descargarse gratis entre el 15 de abril y el 5 de mayo. Así mismo podremos encontrar firmas como Spiderman Homecoming; Invasión , Hatsune Miku: VR Future Live entre otros juegos.

Regalan juegos en cuarentena

Por su parte para Microsoft, en Xbox One, encontraremos juegos de combate como Killer Instinct y el titulo de fútbol eFootball Pro Evolution Soccer 2020 el cual estará también disponible para PS4, Windows y smartphones. Para los amantes de las aventuras tambien hay diversión pues estarán los clásicos como Fortnite , Apex Legends , Call of Duty Warzone y Warframe , todos disponibles para Xbox One, Playstation 4 y Windows.

Pero esto no seda hasta ahí, pues hay quienes tendrán el privilegio del Game Pass, el servicio estrella de Microsoft para Xbox y Windows 10 que ofrece el acceso a más de 100 juegos de alta calidad por 399 pesos mensuales. Entre los juegos destacados de Game Pass encontramos verdaderas joyas como Mortal Kombat X, Metro Exodus, Hellblade, Tomb Raider, Prey y todos los títulos exclusivos de Microsoft al momento en el momento del lanzamiento como las sagas de Gears of War, Forza, Halo, State of Decay y Ori.

Entre otros juegos que podrás adquirir se encuentra Resident Evil 3 , la esperada remake del clásico de Capcom; el titulo de combate Mortal Kombat 11 , todos para Microsoft Windows, Xbox One y PS4 y la remake de Final Fantasy (Exclusivo de PS4). Entre los más esperados para este año se destacan la nueva entrega de Flight Simulator (Windows y Xbox One), Cyberpunk 2077 (PS4, Windows y Xbox), The Last of Us II (PS4), Metroid Prime 4 (Nintendo Switch) y Halo: Infinite (Windows y Xbox One).