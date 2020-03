PlayStation 3 anuncia que desaparecerá pronto una función

Cuando se estrenó las ventas de Sony se dispararon a más no poder, pero tecnología se sigue innovando y en esta ocasión PlayStation 3 ante la eventual llegada en 2020 del PlayStation 5, hay algunas cosas que necesitan terminar para que los esfuerzos se enfoquen en la tecnología que está por venir, por lo que advierten a todos sus seguidores.

Así como Sony, Microsoft e incluso iOS también cuentan con productos que durante este 2020 serán descontinuados, pero por el momento es hora de ir desconectando poco a poco el PlayStation 3 parece que ya está llegando. Ya que de acuerdo a la información de del blog japonés oficial de PlayStation, Sony reveló que el servicio de mensajería ya no estará disponible, al menos de manera parcial, en esa consola.

PS3 advierte que desaparecerá función

Se dio a conocer que en PlayStation 3 ya no se podrán enviar mensajes a otras plataformas (como el PlayStation 4 y el PlayStation Vita), ya no se podrán recibir mensajes enviados desde esas otras plataformas y ya no se podrán ver alertas de juegos entre PS3 y PS4 ni mediante la app PlayStation Messages. Por lo que si aun tiene estas consola es probable que esta decisión afecte tus maneras de mantenerte comunicado en el espectro de los videojuegos, pero no todo está perdido, pues la empresa asegura que la medida no aplicará a los mensajes que se intercambien entre consolas PlayStation 3.

En el mensaje que emitieron se leyó lo siguiente “Pedimos disculpas por cualquier inconveniente, pero apreciamos su comprensión”. Con este anuncio, ahora solo es cuestión de tiempo para que Sony comience a apagar otros soportes del PlayStation 3, como el servicio online o los trofeos, pero esperemos que por lo menos no sea pronto, pues la consola sigue siendo el sistema en el que muchos usuarios que no estuvieron en posibilidades de migrar a PlayStation 4 siguen jugando.

PlayStation 3

TE PUEDE INTERESAR: Netflix Party sincroniza a distancia tus pantallas

Si tienes PlayStation 3 ya estas advertido que a partir del 30 de junio de 2020 entrará este apagón parcial de mensajería de PS4 y será secuencial, por lo que puede cambiar según la región.