Plataformas de streaming que compiten contra Twitch: Cuáles son y qué ofrecen

El encierro por la pandemia del coronavirus es un excelente momento para explorar el mundo de las plataformas de streaming como Twitch, ya sea para compartir fallas y momentos épicos de tus videojuegos, o hacer cualquier cosa que pueda tener espectadores.

Para ayudarte a elegir la mejor plataforma para compartir contenido, continuación analizamos a las principales competidoras de Twitch: Facebook Gaming, Caffeine TV y YouTube Gaming.

Las plataformas de streaming que compiten con Twitch

Facebook Gaming

Facebook Gaming

Desde la desaparición de Mixer, Facebook Gaming ha dado la bienvenida a los ex streamers de Mixer con los brazos abiertos. Esta es una buena noticia para la compañía, que está experimentando un crecimiento de streamers en su plataforma. Para diciembre de 2019, Facebook Gaming ya había crecido un 210%, según Venturebeat. Mixer tenía aproximadamente dos mil millones de jugadores en su sitio, por lo que incluso si solo una fracción de sus streamets se dirigen a Facebook, ese sería un crecimiento notable para Facebook Gaming en 2020.

Configuración: la interfaz de Facebook para la transmisión de juegos en vivo es similar a la de un perfil personal. El acceso a Facebook Gaming es tan fácil como crear una página Me gusta y configurarla como Gamer Content Creator.

La parte de juegos de Facebook es para todo el contenido relacionado con los juegos en tiempo real. La URL es Facebook.com/games/ o FB.GG.

Para transmitir videojuegos, los streamers deben tener un software de grabación, como XSplit, Elgato Game Capture o Open Broadcast Software (OBS). Tenga en cuenta que hay muchas versiones de OBS que se integran con otro software, como StreamElements y StreamLabs. Cuando OBS se integra con el software, permite un acceso rápido a las solicitudes de medios, moderando el chat y la información de transmisión. Facebook Gaming se conecta a su software con una clave de transmisión.

Características especiales: el programa Level Up es exclusivo de los jugadores de Facebook, y unirse desbloquea características, incluida la capacidad de monetizar las transmisiones de juegos. Antes de ingresar al programa, los streamers no pueden monetizar su contenido. Esto no es lo mismo que ser un socio de juegos de Facebook, pero puede conducir a ello. Piense en Level Up como para streamers consistentes. Para ser invitado, debe transmitir durante 4 horas en 14 semanas.

Mientras tanto, Creator Studio de Facebook es un lugar para administrar clips de juegos, recortar videos y publicar sus clips. Facebook Gaming es conveniente porque te permite acceder a Creator Studio y sus otras funciones en un solo lugar.

Monetización: una vez en el programa Level Up, los espectadores apoyan a sus streamers favoritos dándoles estrellas; cada estrella vale 1 centavo. Una vez que alcanzas el nivel de socio, no solo tienes acceso a las estrellas, sino que ahora los espectadores pueden suscribirse a tu canal por 4,99 dólares al mes. No existe un camino claro para convertirse en socio; Facebook se comunica con las personas que cree que deberían unirse al programa.

Creación de audiencia: Facebook Gaming te permite atraer a la audiencia que has cultivado a partir de tu perfil personal. Dado que los juegos están categorizados, alguien podría encontrar su transmisión navegando a través de las listas de Facebook. Una vez que se crea un perfil de audiencia, Facebook sugerirá transmisores a la audiencia objetivo.

Caffeine TV

Caffeine TV

El inconveniente es que no hay forma de crear clips, volver a ver transmisiones o guardar imágenes sin usar una aplicación de terceros. La influencia de Caffeine proviene de exhibir raperos famosos, como Offset, batallas de rap y contenido de juegos.

Configuración: Caffeine.TV tiene su propio software de tarjeta de captura para PC, pero también puede integrarse con aplicaciones de terceros, como OBS. La integración con OBS permite a los streamers jugar a cualquier juego en la consola o en la PC. De lo contrario, tendrá que confiar en la lista de juegos aprobados para transmitir.

Para usar un sistema de transmisión por separado, uno que quizás tenga una superposición, el software debe verse en pantalla completa. Luego, Caffeine colocará una superposición en el juego que muestra el registro de chat.

Características especiales: unirse a la discordia de cafeína tiene sus ventajas. Recibirá las últimas actualizaciones, podrá hablar con otros streamers en la plataforma y obtener información sobre cómo unirse al Programa Caster. Los transmisores del programa Caster pueden ganar premios por transmisión, aparecer en la página principal y obtener "oro" mensualmente para gastar en ellos mismos o en otros en la plataforma.

El siguiente nivel es Caffeine Partner. El registro de chat de estos streamers muestra mensajes en tiempo real; parpadea y te lo perderás.

Es más fácil destacar en Caffeine porque la mayoría de los streamers juegan los mismos juegos, es decir, Fornite o Apex Legends. Entonces, si le gusta transmitir Borderlands, que rara vez se transmite en esta plataforma, la posibilidad de que alguien mire a través de esa categoría y lo encuentre es alta.

Monetización: el sistema de recompensas para los streamers es un clásico favorito: las pegatinas. Los espectadores pagan por pegatinas con moneda dorada. Después de que un miembro del Programa Caster genera 200 dólares en oro, se le permite retirar dinero con un sitio de pago, como PayPal, con dinero real.

Creación de audiencia: muchas de las personas en la plataforma son conocidas personalidades populares, influencers y celebridades. Por lo general, tienen espacios de tiempo que se exhiben y promocionan, por lo que los nuevos transmisores no compiten con ellos.

La navegación en Caffeine no es buena cuando se trata de generar audiencia, pero ha recorrido un largo camino.

YouTube Gamning

YouTube Gamning

YouTube Gaming es otra plataforma con una historia interesante. La parte de juegos de YouTube solía ser un sitio separado solo para jugadores y contenido de juegos, pero ese ya no es el caso, ya que los transmisores de juegos de YouTube ahora se fusionan con el resto del sitio. Aparentemente, eso no es necesariamente algo malo: el total de horas de reproducción de YouTube Gaming aumentó en un 46% en 2019, según Newsweek.

Configuración: es fácil transmitir en vivo en YouTube, así como cargar videos pregrabados. La interfaz no es llamativa, pero es fácil de entender y usar. Lo bueno y eficiente de la transmisión en YouTube es que su video ya está cargado cuando hayas terminado.

Ya sea que juegues desde una PC o una consola, necesitarás un software de grabación para disfrutar de una experiencia agradable. El único medio que puede funcionar sin ningún software es un teléfono celular, que es ideal para juegos móviles.

Características especiales: si su computadora puede generar transmisiones de 1080p, YouTube le permitirá ejecutarlas, sin preguntas. Eso difiere de Facebook y Twitch, que requieren que obtenga el estado Level Up y Affiliate, respectivamente, para obtener acceso a transmisiones de 1080p.

Monetización: los nuevos streamers pueden monetizar sus transmisiones agregando Google AdSense. Hay un programa de socios de YouTube, que ofrece una mejor monetización, pero necesitará al menos 1,000 suscriptores y 4,000 visitas para unirse.

Te puede interesar:Twitch Prime cambiará de nombre: Amazon lo anunciará oficialmente en unos días

Creación de audiencia: si eres un experto en SEO y optimizas tus videos en consecuencia, tienes la oportunidad de crear una audiencia en YouTube. Sin embargo, la plataforma no facilita la promoción de sus transmisores o ayuda a los espectadores a encontrar transmisiones en vivo en un mar de videos pregrabados