Plataforma de cine independiente, en streaming y ¡GRATUITO! Pruébala

Esta plataforma de cine independiente se llama Filmocracy y podrás encontrar más de mil películas sin costo y en HD, lo interesante es el tipo de contenido que podrás encontrar, porque no es comercial, y si usas otras plataformas, con esta podrás complementar perfectamente tu búsqueda.

Interfaz de Filmocracy

Muy probablemente no habrá otra plataforma donde puedas encontrar los títulos que ofrece Filmocracy, lo que la hace perfecta para explorar y adquirir nuevas películas favoritas, descubriendo directores, actores y todo lo relacionado con el cine independiente.

Dentro de la plataforma de Filmocracy puedes obtener ciertos premios por ver y puntuar las películas que veas, y las podrás utilizar para mejorar el aspecto de tu avatar o si quieres algo más sustancial, boletos para el cine o incluso en algunos casos hasta tarjetas de regalo.

Filmocracy te permite ver títulos independientes

Otro medio de estímulo que utiliza Filmocracy, es que la plataforma divide el 10% de sus ganancias mensuales con aquellos usuarios que se mantengan más activos, los que vean más películas, puntúen y escriban más reseñas, y es muy sencillo saber cómo va eso, porque hay listas públicas con esa información.

En el apartado de lo no tan agradable es que deberás registrar un correo electrónico, y un número telefónico, al que te será enviado el código de confirmación para poder hacer uso de la cuenta, requisitos que no podrás evitar si quieres unirte a Filmocracy.

Segundo punto que no es agradable, antes de que cada película inicie deberás ver un comercial, y no serás capaz de ver las películas si tienes habilitado algún bloqueador de publicidad com es el caso de AdBlock o cualquier otro, y si quieres evitar los molestos anuncios, puedes comprar la membresía Filmocracy premium con un costo de 10 USD mensuales.

Perfil de usuario de Filmocracy

TE PUEDE INTERESAR: Android se integra a la perfección con Windows 10, mira todo lo que puedes hacer

La idea de Filmocracy es poder hacer llegar las películas de muchísimas personas apasionadas por el cine que no tienen la oportunidad de conseguir un contrato de distribución, y que por medio del internet, a través de las personas que comparten, llegarán más lejos.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.