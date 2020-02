Plants vs. Zombies 3 ya está disponible para algunas plataformas

Múltiples sorpresas ha mencionado que Electronic Arts y PopCap ya trabajaban en la nueva entrega de la línea tradicional de Plants vs. Zombies para móviles. Sin embargo, nadie sabía del juego aparte de aquellos que tuvieron acceso a él gracias a su versión pre-Alpha. Hoy se confirmó que Plants vs. Zombies 3 llegará a más personas y se compartieron algunas características que representarán un gran cambio para la franquicia.

En un comunicado oficial del productor ejecutivo del proyecto, Bruce Maclean, se dio a conocer que Plants vs. Zombies 3 tendrá un lanzamiento escalonado y que ya está disponible en más regiones. Algunas de las novedades de gameplay en esta entrega serán el juego social (será posible cambiar semillas, estrategias y competir por premios), un combate más rápido, y más sinergia para el equipo de las plantas.

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies 3 estará muy pronto

La eliminación de las podadoras será parte de los cambios. Sembrar girasoles tampoco será necesario para obtener energía y plantar más personajes, sino que el combate en este sentido será más estratégico, ya que se añadieron nuevas formas de conseguir energía, al mismo tiempo que se asignaron nuevas habilidades al girasol.

El juego será free-to-play, pero también contará con microtransacciones que acelerarán el proceso de progresión. Otro detalle importante que implementará esta iteración es la posibilidad de jugar con el dispositivo móvil en modo vertical.

A través de Youtube se pudo filtrar el tráiler que compartió Game Tips and Clips, para poder apreciar de las sorpresas que se podrá apreciar en esta siguiente edición.

Pero quizá lo que más te preguntes después de ver el video de abajo es por qué PopCap decidió implementar arte en 3D, pues bien, de acuerdo con Maclean, el estilo de arte en 3D dará “flexibilidad y oportunidades artísticas para el futuro”, además de que les permitirá representar a los personajes con más detalle.

Desafortunadamente, si esperabas probar todas estas novedades de inmediato, no podrás, pues el lanzamiento sólo está confirmado en Filipinas y otros países que se continúan agregando a la lista; al parecer, todavía no está México al momento de redactar esta nota, pues checamos en las tiendas de Apple y Google y no hubo resultados. Plants vs. Zombies 3 aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada, por lo que tendremos que esperar a que PopCap revele más detalles al respecto.

