Agencias/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Pierde su trabajo en Apple por indiscreción de su hija. Una inocente visita a su padre causa la revelación de datos que la compañía aún no deseaba revelar.

El video de una joven se volvió rápidamente en viral tras revelar el tan esperado iPhone X, durante una inocente visita a su padre en el Campus de Apple.

Brooke paseaba con el ingeniero mientras grababa el momento que compartía con su padre. La chica relata el paseo pero lo que atrapó a sus seguidores fue el momento en el que mientras ambos comían, ella toma el iPhone X de su padre y comienza a explorarlo frente a la cámara.

Una acción inocente pero que causó la molestia de la compañía.

Pierde su trabajo en Apple por indiscreción de su hija.

Tras subir el video a la red, rápidamente se hizo algo viral. La primera reacción de Apple fue solicitar a la joven la eliminación de las imágenes de la plataforma de YouTube. Ante la posibilidad de repercusiones para su padre, ella aceptó. Sin embargo, fue eminente el despido de ingeniero.

Posteriormente, Brooke hizo público un video en el que relata los hechos, que su padre fue parte del desarrollo del iPhone X y que ya ha sido retirado de su cargo.

La chica explicó que su acción violó las reglas de la compañía, está prohibido grabar en el Campus y más aún si aparece un producto que aún no está disponible en el mercado. Las imágenes revelaron códigos QR de empleados y en la aplicación Notas, había nombres de nuevos productos de la empresa que aún no se habían dado a conocer. Sin embargo, en la toma no se aprecian dichos nombres. El ingeniero tenía 4 años de antigüedad en Apple y ni su participación en el famoso teléfono móvil impidió que fuera despedido.