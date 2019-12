Photoshop se quedará en el pasado cuando pruebes esta nueva herramienta gratuita

Siempre es bueno contar con programas tan completos y poderosos como lo es Photoshop, que para la edición de imágenes es una maravilla, , sin embargo en algunas ocasiones requerimos hacer alguna modificación menor, como es el recortar el fondo de una fotografía, y entonces llega una nueva herramienta que nos permite hacer exactamente eso, recortar a un sujeto del fondo.

Remove.bg es esa nueva herramienta que a través de la web y de forma gratuita es capaz de eliminar el fondo de casi todas las imágenes posibles automáticamente, eso significa ningún esfuerzo y sólo unos segundos de espera.

Retira el fondo en segundos

El procedimiento es sumamente sencillo, sólo hay que subir la imagen que deseamos recortar a remove.bg o pegar la URL, esperamos unos cuantos segundos mientras la herramienta hace su magia, al final nos entrega la imagen ya recortada junto a la imagen original, para que podamos observar los detalles.

Una herramienta rápida y gratuita para eliminar el fondo de las fotos

El archivo descargable es en formato PNG con la resolución a penas más pequeña que la original, pero de bastante buena calidad, sin embargo hay que aclarar, que el proceso de remove.bg sólo tendrá buenos resultados si la imagen original es nítida, con buena iluminación y con una composición que permita separar los planos. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar imágenes que no contengan esas características, pero eso sí, no se pueden esperar los mismo resultados.

Otro punto negativo es que la selección del sujeto es automatizada, es decir, no tenemos la opción para seleccionar al sujeto por nosotros mismos, además de que remove.bg sólo funciona para recortar personas, por lo que plantas, mascotas, edificios autos o cualquier otro objeto será imposible que la herramienta lo separe.

Sólo sube la imagen a la página, espera y listo

Sin importar tanto los puntos negativos, remove.bg sigue siendo una excelente opción si requieres recortar a un sujeto de forma rápida, o tal vez para experimentar con los resultados.

