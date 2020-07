Phantasy Star Online 2: New Genesis básicamente suena como un nuevo juego

Cuando se anunció Phantasy Star Online 2: New Genesis durante el Xbox Game Showcase de ayer, no quedó claro de inmediato qué era. ¿Una actualización? ¿Una nueva expansión? ¿Algo más? Basado en un nuevo avance con mucha más información que la revelada ayer, New Genesis parece que será una gran revisión del MMORPG original de 2012.

En un video literal de "seguimiento" publicado durante la noche, los creadores de Phantasy Star Online 2 admiten que la revelación de ayer fue un poco confusa. "Como podría ser difícil entender la relación y las diferencias entre PSO2 y PSO2: NGS en el sitio de prueba de PSO2: NGS y en el avance publicado actualmente, este es un video de seguimiento 4K para que los jugadores de PSO2 actuales y pasados entiendan mejor, basado en lo que podemos revelar en la actualidad", escribió el equipo.

Phantasy Star Online 2: New Genesis gratuito

Para empezar, Phantasy Star Online 2: New Genesis será un MMORPG completamente nuevo y gratuito. No es un complemento o un reemplazo para el juego original, que se lanzó en Norteamérica por primera vez a principios de este año. También tiene lugar 1,000 años después del PSO2, y hará uso de un nuevo motor gráfico y un sistema de combate revisado.

Sega también lo llama un "juego de rol en línea de campo abierto". A diferencia de los espacios más estrechos y más acordonados en los que se llevan a cabo las misiones de PSO2, los entornos de New Genesis se ven mucho más en el ámbito de algo como Monster Hunter: World y Xenoblade Chronicles. Este "mundo viviente" también contará con un ciclo diurno y nocturno e incluso te permitirá deslizarte ocasionalmente por él. Además, parece mucho más bonito que PSO2 (que digo como alguien con un punto débil importante para esos gráficos originales).

Los modelos y creadores de personajes del juego también se están revisando con muchas más opciones de personalización. El ciclo de PSO2 básicamente está haciendo tareas de ciencia ficción para que luego puedas ir al centro comercial espacial y equiparte con todo tipo de accesorios de aspecto salvaje, y New Genesis parece estar subiendo la apuesta en ese departamento. Sin embargo, los cambios en cosas como el combate son mucho más difíciles de analizar desde un breve avance.

Quizás lo más salvaje de todo es que podrás llevar personajes de un lado a otro entre PSO2 y New Genesis. Si bien hay una extensa lista de cosas que no se trasladarán entre juegos (experiencia, moneda y muchas otras cosas), tu personaje base podrá vivir en ambos mundos. Dado que Sega no parece estar planeando retirar PSO2 en el corto plazo, también actualizará el estilo gráfico del juego para ayudar a que el viaje de ida y vuelta sea más fluido.

New Genesis se lanzará en algún momento en 2021, aunque con la pandemia de covid-19 en curso, las ventanas de lanzamiento están más sujetas a cambios que nunca. Pero la noticia de que Sega básicamente está rehaciendo PSO2 es emocionante en ambos sentidos. Al menos esta vez tampoco tardará casi una década en localizarse fuera de Japón.