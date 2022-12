Pésimas ventas del iPhone 14 Plus reducirían el precio del iPhone 15 Plus

Pésimas ventas del 14 Plus reducirían el precio del 15 Plus

Los modelos de iPhone 14 que no son Pro, particularmente el iPhone 14 Plus, no han funcionado tan bien como a Apple le hubiera gustado, lo que supuestamente obligó a la compañía a desviar los recursos de producción al iPhone 14 Pro y Pro Max. Según los informes, la compañía está diseñando un plan de juego para garantizar mejores ventas de iPhone 15.

Apple se desvió de su estrategia habitual de equipar toda la línea de iPhone con su último chip para teléfonos inteligentes y también hizo que el nuevo diseño frontal y la cámara frontal de 48 MP fueran exclusivos de los modelos más caros de iPhone 14 Pro.

El resultado final fue una alineación con dos modelos estándar: el iPhone 14 de 6,1 pulgadas y el iPhone 14 Plus de 6,7 pulgadas, que reemplazó al iPhone 13 mini de 5,4 pulgadas, que parecían pertenecer a la serie iPhone 13, por lo que no es de extrañar que no mucha gente quería comprarlos, sobre todo a los mismos precios que el año pasado.

Las pésimas ventas del modelo 14 Plus afectarían así el precio del futuro 15 Plus.

Para mejorar las cosas el próximo año, Apple está considerando un par de cambios, según el filtrador de Naver Yeux1122, que tiene un historial mixto (a través de MacRumors).

En primer lugar, Apple está considerando disminuir la diferenciación entre los modelos Pro y estándar. El informe corrobora un rumor anterior de que todos los modelos tendrían el recorte Dynamic Island. Queda por ver si el iPhone 15 y 15 Plus también tendrán una frecuencia de actualización más alta. Aparte de eso, los modelos estándar también pueden obtener la cámara principal de 48MP del iPhone 14 Pro.



En segundo lugar, Apple también puede revisar los precios. Un informe anterior había dicho que Apple podría aumentar el precio del modelo de gama más alta, que supuestamente se conocerá como iPhone 15 Ultra y no como iPhone 15 Pro Max.

Yeux1122 insinúa que Apple adoptará una estrategia de precios agresiva para la serie iPhone 15. La compañía probablemente quiera ampliar la brecha de precios entre el Plus, que comienza en $899, y el Pro, que comienza en $999.

Apple buscará mayor distinción entre el iPhone 15 Pro y el 15 Ultra

Por último, el rumor de hoy también respalda los informes de que Apple apunta a una mayor distinción entre los modelos de gama alta e implica que los proveedores han confirmado que el iPhone 15 Pro y 15 Ultra contarán con diferentes materiales y cámaras. Esto se alinea con los informes que decían que el iPhone 15 Ultra tendría un chasis de titanio y una nueva cámara con zoom de periscopio.

En otras palabras, las diferencias en la misma alineación, así como entre los modelos básico y profesional, se recrean de manera elaborada en la medida en que el mercado puede entenderlas". - Yeux1122 [Traducido automáticamente]

En resumen, Apple quiere tener modelos claramente diferenciados en la línea de iPhone 15 dirigidos a distintos grupos de consumidores.

Según informes anteriores, el iPhone 15 puede tener bordes redondeados, aunque un rumor lo ha cuestionado, botones de estado sólido y un puerto USB, y el iPhone 15 Pro y Ultra podrían tener un nuevo sensor de Sony.

