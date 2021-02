Personaliza tu iPhone con estas aplicaciones de fondos de pantalla

Para el fondo de pantalla del iPhone las personas generalmente utilizan imágenes personales como fotografías o alguna creación propia, pero también existen más opciones, por ello en La Verdad Noticias te decimos algunas sugerencias.

Si eres de los que no encuentra una imagen que realmente te guste estas aplicaciones de fondos de pantalla te harán más divertido tu iPhone. No importa si no sabes exactamente lo que quieres usar; estas aplicaciones te ayudarán a encontrar el fondo de pantalla perfecto que no sabías que estabas buscando.

Fondos de pantalla animados iPhone

¿Recuerdas cuando Apple introdujo 3D Touch y algunos fondos de pantalla geniales que se movieron cuando los presionaste? Eran los días. Ahora, incluso si ya no tenemos 3D Touch, todavía podemos usar fondos de pantalla en movimiento en sus iPhones, y ahí es donde entra Live Wallpapers for Me.

Fondos de pantalla en movimiento en sus iPhones.

Esta sencilla aplicación te permite convertir tu pantalla de inicio en una fantástica escena animada de hermosos paisajes o lindas mascotas que te ayudarán a tener un día mejor.

Después de la primera vez, usar fondos de pantalla en vivo es bastante sencillo y puede elegir entre una amplia variedad de opciones, con más fondos de pantalla en vivo cada semana.

Unsplash para iPhone

Probablemente hayas oído hablar de Unsplash. Es uno de los mejores lugares para encontrar imágenes libres de derechos de todo el mundo. La mejor parte es que también puedes encontrar tu fondo de pantalla perfecto.

Unsplash tiene una biblioteca de más de 2.5 millones de imágenes que puede usar, y cada vez hay más. Hay imágenes gratuitas que puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Cada imagen es de alta resolución, para darle a su iPhone el mejor aspecto posible.

¿Te encanta tomar tus propias fotografías de aspecto profesional? Luego, puede usar Unsplash para contribuir y compartir su trabajo con el mundo. Está bien desde la aplicación.

Lo bueno de Unsplash es que también puedes usar algunas de sus imágenes para tu propio trabajo. Si está buscando imágenes para agregar a su sitio web, o su presentación, puede tomarlas de Unsplash sin tener ningún problema con los creadores.

Aplicación en segundo plano para iPhone

¿Dónde más puedes encontrar tu fondo de pantalla perfecto si no es en Fondo, un lugar lleno de imágenes asombrosas? Background es una aplicación similar a Unsplash, con una increíble selección de imágenes disponibles. Sin embargo, Background va un paso más allá y selecciona cada una de las imágenes disponibles. Esto asegura que tenga las mejores imágenes disponibles para usar como fondos de pantalla.

Todas las imágenes disponibles en la aplicación se seleccionan a mano y recibirás nuevas actualizaciones todos los días.

Además, la aplicación es realmente fácil de usar. ¿te gustó una imagen? Simplemente tóquelo y manténgalo presionado para guardarlo en su iPhone.

Y, al igual que Unsplash, también puede usar estas imágenes gratuitas para su trabajo o trabajo escolar sin preguntar a los creadores.

