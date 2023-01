Personaliza las notificaciones de tu WhatsApp desde tu iPhone

¿Te gustaría cambiar el tono de tus notificaciones y llamadas de tu WhatsApp en tu iPhone? Pues es posible, además, que puedes personalizar los todos de cada uno de tus contactos.

Si aún no sabes cómo hacerlo, aquí en La Verdad Noticias te lo contamos. Es rápido y no tienes que instalar ninguna otra App o realizar un largo procedimiento que te quite mucho tiempo.

Sin más preámbulo, estos son los pasos para personalizar los tonos de la famosa plataforma de mensajería instantánea de Meta desde el sistema operativo de iOS de los dispositivos móviles de Apple.

Así puedes personalizar las notificaciones de tu WhatsApp en iOS

Configura los tonos de tus llamadas de WhatsApp.

Esto lo puedes hacer al ingresar al WhatsApp de tu iPhone. Estos son los siguientes pasos:

Busca el chat individual o grupal donde quieras personalizar el tono. Accede a la conversación y pulsa en el nombre del contacto. Tras esto, entra al perfil de la persona. De inmediato, te aparecerá una lista de alternativas, toca en Notificaciones. Entre las opciones, pulsa en Notificaciones personalizadas. Luego, te aparecerá una lista con todos los tonos disponibles. Puedes elegir un tono distinto para los mensajes y llamadas. Finalmente, dale a Aceptar y listo.

Te puede interesar: WhatsApp: 5 trucos para exprimir al máximo la app de mensajería

¿Cuál es el WhatsApp de Apple?

iMessage de Apple.

A pesar de la popularidad de la famosa plataforma de WhatsApp, los dispositivos de Apple como los iPhone cuentan con su propio programa de mensajería, se llama iMessage y aquí te contamos por qué es mejor de la app de Meta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: