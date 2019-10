¿Perdiste tu teléfono Android? Activa Encontrar mi dispositivo

A nadie le gusta pensar en perder su teléfono Android y mucho menos, en la posibilidad de que puede ser robado. Dejando de lado el valor financiero, que puede llegar a ser bastante elevado, la cantidad de información y datos personales que se pueden acumular con el tiempo en el dispositivo, hacen que no tenga precio para el propietario. Es por eso que hay que estar preparados para cualquier eventualidad y una buena opción es Encontrar mi dispositivo.

Aunque existen aplicaciones que te permiten bloquear tu cuenta en caso de robo como WhatsApp, hay una solución que te dará mayor margen de maniobra en caso de que el teléfono se haya perdido.

Google ofrece su herramienta Encontrar mi dispositivo para teléfonos Android, con el que se puede acceder a toda la lista de terminales que estén asociados a la cuenta de Google iniciando sesión desde cualquier navegador web.

Al acceder al sitio de Encontrar mi dispositivo, se puede ver un mapa con la posición de teléfono asociado, gracias a la conexión de datos, WiFi y GPS. Además se ofrece información adicional, como el porcentaje de la batería, y otras herramientas que te permitirán llegar hasta el celular o bloquearlo por completo.

Estas son algunas de las funciones:

Activar sonido

Lo más común al perder un teléfono es realizar una llamada telefónica para escuchar el timbre y seguir el sonido hasta llegar hacia él, sin embargo, en muchas ocasiones esta opción queda fuera de la mesa porque está en silencio o en modo vibrador.

La reproducción de sonido permitirá encontrar el teléfono fácilmente cuando se perdió en un lugar cercano. Es ideal para los momentos en que se conoce exactamente el lugar en donde se dejó el dispositivo pero no está a la vista.

Lo recomendable es verificar la ubicación en el mapa para acercarse lo más posible al cuarto o zona en donde se perdió y activar la opción. El dispositivo estará sonando por cinco minutos, independientemente de la configuración o perfil de sonido activo.

Bloqueo de dispositivo

Esta herramienta es similar al Find my iPhone de Apple, pues permite bloquear el dispositivo para que nadie tenga acceso a la información. No importa que el celular tenga o no activado el bloqueo por huella, contraseña numérica, reconocimiento facial, o algún otro, la pantalla será bloqueada inmediatamente.

Al activar la opción, se podrá configurar una contraseña de desbloqueo, lo que es muy útil para casos de robo, en donde el ladrón no tendrá manera de desbloquearlo o acceder al teléfono.

Eliminar datos

Esta es la opción más extrema que ofrece Encontrar mi dispositivo, pues borra por completo el contenido del teléfono, así que en caso de que pueda ser desbloqueado, no encontrará absolutamente nada en el interior.

Se recomienda agotar todos los recursos antes de activar esta opción que se aplica inmediatamente cuando el dispositivo encuentre una conexión a internet, y como es de esperarse, al eliminar toda la información se perderá la vinculación a la cuenta de Google y no se podrá encontrar en el mapa.