¿Para qué sirve el código QR de WhatsApp?

El código QR o ‘Quick Response’, es un elemento que ha sido muy empleado en todo tipo de lugares, ya que con este código se pueden agregar imágenes, redirigirte a sitios web o accesar a plataformas, como es el caso del código QR de Whatsapp Web, con el que puedes iniciar sesión desde tu computadora.

Desde la implementación de Whatsapp Web el código QR se convirtió en una herramienta de uso diario, siendo bastante común en la actualidad, aunque esto no significa que no hayan riesgos por su empleo, ya que también tiene muchas vulnerabilidades, especialmente si está asociado con una cuenta personal.

Recientemente te hablamos de los pasos que debes seguir para generar el código QR de Whatsapp, y ahora te explicaremos en qué consiste este elemento, el cual ya es conocido por casi todo el mundo.

¿Cómo se escanea el código de WhatsApp Web?

Este proceso es bastante fácil

El proceso de escaneo del código QR es bastante fácil, lo primero que debes hacer es dirigirte al sitio oficial de Whatsapp Web, donde te aparecerá en la página principal de código QR, posteriormente debes abrir la app en tu teléfono celular.

Una vez hecho esto, selecciona las opciones del menú en la parte superior derecha donde debes dar clic a ‘dispositivos enlazados’ o ‘Whatsapp Web’, lo que te abrirá un escáner en la cámara y sólo tienes que apuntar al código de tu computadora para que puedas iniciar sesión sin problemas.

¿Por qué mi teléfono no lee el código QR de WhatsApp Web?

Revisa tu conexión antes de acceder a Whatsapp Web

Uno de los problemas más frecuentes que presenta la plataforma es que en ocasiones los celulares son incapaces de escanear el código QR que proporciona Whatsapp, algo que se puede deber a una mala recepción de WiFi o que el código haya caducado, pues este debe actualizarse después de cierto tiempo inactivo.

Para resolver este problema y abrir Whatsapp con el código QR, es abrir una ventana de incógnito para asegurarse que la falla provenga de la PC y no del celular, aunque si este es el caso puede ser que ya tengas una sesión activa o tu teléfono no tenga memoria suficiente para efectuar dicha tarea.

¿Qué pasa si comparto mi QR de WhatsApp?

Compartir el código no expondrá tus datos con otros usuarios

En caso de que compartas tu código QR o permitas que alguien más lo escanee, no te preocupes, no pasará absolutamente nada, ya que este código no es exclusivo de una cuenta, y cuando otra persona lo escanee, las conversaciones que se abrirán serán las suyas, por lo que tus datos permanecerán seguros.

Por otro lado, no debes abrir el código QR de Whatsapp si no proviene del sitio oficial pues puedes estar exponiéndote a un hackeo o también puede ser que no te salga el código QR en tu ventana de Whatsapp, algo que definitivamente podría ser un problema mayor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!