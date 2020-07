Paper Mario: The Origami King no permite crear nuevos personajes que 'toquen el universo de Mario'

En una entrevista, se le preguntó al veterano de Nintendo Kensuke Tanabe sobre el proceso detrás del diseño de nuevos villanos para una franquicia llena de antagonistas icónicos como Bowser y Kamek. En respuesta, Tanabe señaló que "desde Paper Mario: Sticker Star, ya no es posible modificar los personajes de Mario o crear personajes originales que toquen el Universo Mario".

Esto significa que el equipo detrás de Paper Mario: Origami King tuvo que idear nuevos personajes fuera del Universo Mario existente para el juego, ya que no podían desprenderse de los villanos establecidos del Mushroom Kingdom. Aparentemente, los nuevos personajes ni siquiera se parecen a los personajes de Mario: "Necesitamos crear personajes originales con diseños que no involucren al universo de Mario en absoluto, como lo hemos hecho con Olly and the stationery bosses."

Esto resultó en el villano principal del juego, el Rey Olly y su hermana menor, Olivia, que sirve como un compañero útil durante el viaje de Mario. Parece que otros desarrolladores que se ocupan de la propiedad de Mario habrán tenido que seguir reglas similares, ya que Nintendo quiere retener el elenco actual de personajes de Mario tal como está en el futuro previsible.

"Si un personaje se convierte en un gran éxito o no, no depende de nosotros en el lado del desarrollo; creo que es más el caso los fanaticos adopten naturalmente a los personajes y terminan catalogados de esa manera", agregó Tanabe, sugiriendo que la demanda de los fanáticos decidirá si vemos los nuevos personajes de Origami King en otro juego.

"Espero que los hermanos de origami en Paper Mario: The Origami King permanezcan en la memoria de los jugadores, incluso si solo aparecen en este título".