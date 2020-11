PS5: Reportan más juegos de la PS4 que no son retrocompatibles

Antes del lanzamiento de la PlayStation 5, los potenciales jugadores ya sabían sobre algunos juegos de PlayStation 4 que no serán compatibles, pero nuevos reportes indican que la lista se ha ampliado.

Originalmente, se había contemplado que 10 títulos de la PS4 no funcionarían en la PS5 a través de la compatibilidad con versiones anteriores, pero nuevos hallazgos dentro de la PlayStation Store confirman que ya son 15.

Los jugadores reportaron una lista de juegos que aparecen como “Reproducibles en: PS4 solamente”, dentro de la PlayStation Store, y otros mensajes similares al intentar iniciar los juegos en la nueva consola.

Juegos de PS4 no compatibles con PS5

Durante la semana, This Gen Gaming compartió la noticia de que eran seis más los juegos de la generación anterior que no serían retrocompatibles, uno de ellos era PixelBOT EXTREME!, pero este quedó fuera de la lista.

Aparentemente resolvió sus problemas de compatibilidad con versiones anteriores en poco tiempo, por lo que técnicamente solo se han encontrado cinco juegos más que dicen que no son compatibles.

Estos son los juegos de PS4 que no son retrocompatibles con la PS5, según los descubrimientos más recientes. Si tienes los juegos en tu biblioteca, puedes verificarlo:

Pool Nation

Tower of Time

The Gardens Between

YIIK: A Postmodern RPG

Golem

Completan la lista:

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

DWVR

Hitman Go: Definitive Edition

Joe's Diner

Just Deal With It!

Robinson: The Journey

Shadow Complex Remastered

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

We Sing

El informe de This Gen Gaming dijo que los títulos anteriores presentaban al usuario un mensaje que decía que solo funcionarían en la PlayStation 4 siempre que se intentara el lanzamiento de los juegos.

No está claro en este momento por qué estos juegos en particular no son compatibles con las nuevas consolas PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition, por qué no se incluyeron en la lista inicial de juegos incompatibles o si la situación se resolverá.

La Verdad Noticias no ha podido verificar que el mensaje de no disponibilidad entre consolas aparece efectivamente en la PS5, pero un vistazo a las listas de la PlayStation Store muestra que solo se reproducen en la PS4.

PixelBOT EXTREME ! ya no muestra ese problema.

Si uno de los juegos era previamente incompatible y ahora se puede jugar en la PlayStation 5, existe la esperanza de que los demás mencionados anteriormente sigan su ejemplo si todavía eres un gran jugador.

