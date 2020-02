PS4 tiene un nuevo comercial ¡Y es IMPRESIONANTE!

PS4 es una de las consolas más vendidas de Sony, y es que desde que fue lanzado en 2013, el departamento de marketing del gigante japonés ha hecho un trabajo sobresaliente, tal como lo empezarán a hacer en breve para el PS5, sin embargo este nuevo anuncio de la consola de generación actual, grita que aún le queda bastante tiempo de vida.

Sony PS4, la segunda consola más vendida de la marca

104 millones de PS4 se han vendido en el mundo, lo que le da el título de la segunda consola más vendida en la historia de PlayStation, una de las razones que impulsaron a Sony a darle un nuevo aire a su actual consola, y lo hizo por medio de un nuevo anuncio publicitario a todo lujo y con intenciones cinematográficas, tanto así, que el comercial estuvo a cargo del director griego Romain Gravas.

Para demostrar que el PS4 aún tiene mucho que ofrecer, quedan bastantes títulos por estrenarse para esta consola, tal es el caso de CyberPunk y la segunda entrega del exclusivo título The Last of Us.

PS4 sigue en pie mientras llega el PS5

El producto audiovisual dirigido por Gravas tiene por objetivo llenar de adrenalina a los jugadores, tal como lo han hecho los títulos jugados en el PS4, todos esos instantes que quedan guardados en la memoria, jugar con las emociones y dar esa sorpresa que todo gamer de corazón disfruta.

El comercial del PS4 confirma lo que expresó la consola cuando salió al mercado, emoción pura, algo fuera de lo común y un sinfín de entretenimiento; a pesar de que el PS4 ya no vende como en un principio, sigue estando al nivel de sus competidores, y seis años no han pasado en vano, el ciclo natural ya exige la llegada del relevo que está próximo a salir.

Por su parte, Sony ya está afinando los detalles finales para la presentación oficial del PS5, mismo que co habitará las tiendas con el PS4 tal como lo han hecho sus antecesores, así que sólo queda esperar a que llegue el E3 de Los Ángeles para conocer la nueva consola de Sony.

