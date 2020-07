PS4 Pro: Los mejores juegos para sacar ventaja a sus gráficos 4K HDR

Muchos estarán de acuerdo en que la Playstation 4 Pro de Sony sigue siendo la mejor consola de videojuegos que el dinero puede comprar, por lo menos hasta que la PS5 y la Xbox Serie X sean lanzadas al final del año.

Existen muchos juegos para la PS4 Pro y algunos de ellos han tomado ventaja de la tecnología 4K HDR de la consola más que en ninguna otra, y no todos los juegos están creados de la misma manera.

Los desarrolladores tuvieron que hacer grandes esfuerzos por cumplir con la demanda de Sony de que todos los juegos para la PS4 Pro también puedan ser jugados en cualquiera de las otras consolas de PS4, lo cual provocó que fueran numerosos los títulos que no aprovechaban al máximo la capacidad de la versión más poderosa.

La PS4 Pro ofrece una calidad de imagen superior al de la mayoría de las consolas de su generación

Si quieres sacar la mayor ventaja de tu PS4 Pro y obtener resoluciones super nítidas y las velocidades rápidas y suaves de fotogramas, estos son los juegos que mejor te servirán.

Ghost of Tsushima

Una de las grandes joyas para la PS4, Ghost of Tsushima, es un final apropiado para la generación de la PS4, y prueba de que todavía queda mucha vida en la PS4 Pro a pesar de que la PS5 ahora se avecina en el horizonte.

Asumiendo el papel del errante samurai Jin Sakai, tendrás que usar tus espadas y tu ingenio para hacer retroceder a una horda mongol invasora desde las costas de tu hogar, la isla Tsushima. Es un juego realmente hermoso, con los desarrolladores Sucker Punch siguiendo las señales del maestro de cine samurai Akira Kurosawa para construir un entorno japonés feudal magníficamente realizado.

Cuando se juega en una PS4 Pro usando el modo "Mejor velocidad de fotogramas", la consola más nueva y la PS4 base se renderizan a una resolución nativa de 1920x1080, con una velocidad de fotogramas bloqueada de 30 fps. La PS4 Pro en modo "Resolución más alta" genera una resolución de 3200x1800 utilizando el renderizado del tablero de ajedrez Pro, al tiempo que ofrece disminución de resolución cuando se imprime a 1080p, mejorando el rendimiento en pantallas más antiguas.

Death Stranding

Death Stranding nos preocupó un poco. Cuando se anunció el primer título de Kojima Productions en el E3 2016, lo hizo ante una multitud confundida y emocionada. Y el camino hacia el lanzamiento no vio que estos sentimientos cambiaran mucho, simplemente se balancearon más hacia el lado de la confusión.

Vimos bebés embotellados, disfraces de nutria marina e incluso la aparición de Conan O'Brien, y cada nuevo trailer nos llenaba más de miedo que de exageración. Pero valió la pena.

Death Stranding es un título increíble que es igualmente hermoso y único, especialmente cuando se juega en Pro. Sin revelar demasiado, la premisa es que te pones en los zapatos del repartidor Sam Bridges (interpretado por Norman Reedus) que entrega carga especial a raíz del Death Stranding, un fenómeno misterioso que aniquiló muchas vidas inocentes. Pero obviamente, no es tan simple.

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey es impresionante, pero agrega mejoras de PS4 Pro y es un juego realmente magnífico.

Assassin's Creed Odyssey es la edición más reciente de la épica franquicia de Assassin's Creed RPG. Odyssey se desarrolla durante la Guerra del Peloponeso y te ve pisar las sandalias de Alexios o Kassandra mientras intentan descubrir la verdad sobre su historia mientras navegan por el mundo turbulento de la antigua Grecia como mercenario.

Odyssey es un juego de PS4 gráficamente impresionante que lo llevará al corazón de la antigua Grecia, asegurándole fácilmente un lugar en nuestra colección de los mejores juegos de PlayStation 4. Solo asegúrate de tener tiempo para reproducirlo porque hay más de 100 horas de contenido para disfrutar aquí.

Marvel's Spider-Man

Spider-Man en PS4 Pro es absolutamente magnífico, incluso si no es 4K nativo. Cuando se juega en la consola ultrapotente de Sony, Spider-Man puede lograr una resolución nativa de 1440p a una velocidad de fotogramas de 30 fps, que luego se eleva a 4K. Esta impresionante hazaña es posible gracias a la escala de resolución dinámica que aumentará o disminuirá el nivel de detalle dependiendo de lo frenética que sea la acción.

Dicho esto, antes de que te vayas y te lamentes por el hecho de que son 30 cuadros por segundo, el juego se ve absolutamente hermoso y juega maravillosamente en la consola. En nuestro tiempo con el juego, apenas notamos la velocidad de fotogramas más baja y las imágenes subidas de tono más que lo compensaron a la larga.

No Man's Sky

No Man's Sky es un juego de amor o de odio. Sirve para explorar un universo casi infinito generado por procedimientos, con biomas únicos y extraterrestres por descubrir. Para algunos eso es ridículamente emocionante. Para otros es una fiesta aburrida.

Sin embargo, desde su lanzamiento decepcionante, Hello Games ha creado muchas actualizaciones para el juego que lo han visto expandirse mucho más allá de lo que fue primero. Muchos han encontrado que sus opiniones cambian y el número de jugadores ha seguido creciendo. No es un juego nuevo, pero ahora ofrece mucho más en comparación con cuando se lanzó por primera vez, incluida la personalización de personajes, un modo multijugador muy esperado, soporte de realidad virtual y eventos basados en historias para que los jugadores participen.

God of War

Sin duda uno de los juegos visualmente más impresionantes en PlayStation 4 (o en cualquier consola), el nuevo God of War lleva la serie a nuevos niveles épicos en lo que respecta a la presentación. El juego se ve increíble cuando se juega en una consola PS4 estándar, lo que demuestra cuán absurdamente talentoso es el equipo del SIE Santa Monica Studio en lo que respecta a la optimización. Sin embargo, cuando se juega en una PS4 Pro, el juego mejora las cosas.

En la configuración del juego, encontrarás dos modos gráficos: favorecer la resolución y favorecer el rendimiento. Naturalmente, el primero hace que el juego se vea especialmente nítido y limpio, elevando la resolución al tablero de ajedrez 4K y manteniéndose estable a alrededor de 30 fps, mientras que el último se muestra a 1080p y se mantiene cerca de alrededor de 60 fps la mayor parte del tiempo.

Ratchet and Clank

Si estás buscando un showtopper de PS4 Pro, Ratchet and Clank es un excelente lugar para comenzar. Es como reproducir una película de Pixar, con sus imágenes coloridas, personajes adorables y una trama de ciencia ficción de salto mundial.

Y, en realidad, es un gran caso para los méritos de UHD 4K no bastante nativo en la PS4 Pro. En lugar de aumentar el conteo de la resolución al máximo, Ratchet and Clank hace un uso inteligente de una técnica llamada Inyección temporal. Es esencialmente un escalador muy eficiente y sofisticado, que lleva la calidad de imagen a un estándar de 2160p y elimina las irregularidades sin la tensión de un empuje de resolución nativa. Con una velocidad máxima constante de 30 fps y con el soporte HDR activado, te queda un tirador increíblemente hermoso que parece fuera de este mundo.

Rez Infinite

Claro, es un título antiguo que se renueva en PS4, pero Rez siempre fue creado para una configuración visual sedosa. Con una velocidad nativa de 4K / 60 fps en la última consola de Sony, es un juego de disparos asombroso, que induce al trance y que se parece a Tron, que nunca se vio mejor que en la PS4 Pro. Supongo que es uno de los mejores juegos centrados en la música de todos los tiempos.

Y, si eres uno de los pocos afortunados en tener ese combo definitivo de PS4 Pro / PS VR, entonces lo harías bien según tus ojos, tu equipo y tus niveles de endorfina al activar Rez Infinite en los auriculares de realidad virtual de Sony también, donde es una experiencia sutilmente más suave.

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider era un juego atractivo en PS4 Pro, pero Shadow of the Tomb Raider de 2018 es aún mejor. En la última entrega de la trilogía de reinicio, los jugadores de PS4 Pro tienen la opción de priorizar la resolución o la velocidad de fotogramas.

Al elegir el primero, se muestra el juego en 4K alucinante a 30FPS, mientras que el último reduce la resolución a 1080p (aún admirable) para que pueda obtener un 60FPS sin problemas. Con sus impresionantes piezas y su acción de movimiento rápido, realmente no hay una elección incorrecta cuando se trata de Shadow of the Tomb Raider.