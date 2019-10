¡POR FIN! Aparecen nuevos pokémones en Salamina, la isla olvidada de Pokémon Go

¡POR FIN! Aparecen nuevos pokémons en la isla olvidada de Pokémon Go

Aunque hoy en día Pokémon Go se ha convertido en el juego más popular que Niantic y The Pokémon Company han lanzado para dispositivos móviles, desafortunadamente no todos tenían la posibilidad de atrapar pokémones mientras vas caminando por toda la ciudad.

Y es que hace unos meses los jugadores de Salamina, una isla griega del mar Egeo no podían disfrutar de Pokémon GO pues misteriosamente un día las criaturas dejaron de aparecer en el juego, y aunque parezca extraño, los entrenadores de Salamina pueden abrir, iniciar sesión y explorar el mundo con su avatar.

A través del sitio Reddit, varios usuarios de Salamina publicaron que de nueva cuenta se pueden atrapar pokémones en tierras griegas dentro de exitoso juego de Pokémon GO, rompiendo la mala racha de 7 meses de no encontrar ningún Pokémon en sus aventuras por las calles.

Y es que la noticia ha alegrado a los habitantes de Salamina, ya que pueden volver a encontrar asombrosos pokémones y capturarlos para aumentar su colección y obtener criaturas más fuertes para poder luchar en gimnasios.

“Este es un cambio de marea muy importante y emotivo para nosotros, ya que ahora podemos disfrutar este adorable juego sin tener que depender sólo de los jefes o tener que viajar lejos de casa para poder encontrar algo que atrapar” comenta a través de un post en reddit Giannhsblzer, quien es un popular jugador y ha mostrado su gran entusiasmo.

Y aunque hasta ahora, Niantic no ha hecho ningún comentario al respecto de la situación de Pokémon Go en Salamina, es bueno saber que todo volvió a la normalidad para los habitantes de esta isla griega, quienes ya no tendrán que hacer grandes esfuerzos para mantener viva a la comunidad.

Pokémon Go está disponible para celulares iOS y Android, y actualmente esta versión para dispositivos móviles se ha convertido en el juego más popular que The Pokémon Company ha lanzado al mercado.