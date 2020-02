PES 2020 se actualiza y añade 50 jugadores y 8 leyendas

Los aficionados del futbol se encuentran sumamente felices, luego de que el paquete de datos 4.0 para eFootball PES 2020 ya está disponible para descarga gratuita para PlayStation 4, Xbox One y STEAM para PC. En donde en esta edición se cuenta con más de 50 caras de jugadores actualizados, incluyendo las jóvenes estrellas Erling Haaland, Dean Henderson y Wesley Moraes, así como el regreso de los icónicos delanteros Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimović.

Con estas nuevas actualizaciones existen unos impresionantes gráficos por los cuales es conocido eFootball PES 2020, el paquete de datos 4.0 también presentará los últimos datos del Campeonato Brasileiro Série A y la TOYOTA Thai League, así como nuevos kits para la liga brasileña.

PES 2020 y sus nuevas actualizaciones

eFootball PES 2020 está disponible ahora en PlayStation 4, Xbox One y PC STEAM

En este nuevo paquete de datos 4.0 se incorporan numerosas leyendas a myClub dentro de eFootball PES 2020. Estos son los jugadores que estarán disponibles a través de campañas dentro del juego en las próximas dos semanas: Andrea Pirlo, Giuseppe Bergomi, Iván Córdoba, Gareth Barry, Shay Given, Jan Koller, Rafael van der Vaart, Robbie Keane.

Pero eso no es todo soccer adictos pues también se incluirán actualizaciones para los zapatos de los jugadores y para los balones oficiales de la Ligue 1 Conforama y la 3F Superliga. El Paquete de datos 4.0 trae un total de 15 zapatos nuevos de Adidas (Copa 20+ Mutator Pack, Nemeziz 20+ Mutator Pack, Predator 20+ Mutator Pack, X 19+ Mutator Pack), Nike (MERCURIAL SUPERFLY VII RED/BLACK, MERCURIAL SUPERFLY VII MULTI, PHANTOM VENOM, PHANTOM VSN 2, TIEMPO LEGEND VIII), New Balance (FURON v6, TEKELA v2), PUMA (Future 5.1 NETFIT, Puma ONE 20.1) y Umbro (MEDUSAE 3, VELOCITA 5) todos replicando sus homólogos del mundo real.

PES 2020 uno de los juegos más descargados

Después de la liberación de los nuevos Planteles de clubes socios en diciembre, el Paquete de datos 4.0 ha agregado los kits clásicos exclusivos para cada club. Además del kit, el contenido de pago incluye escuadras preestablecidas de myClub con los últimos jugadores, el entrenador, las tácticas del equipo y un tema para el club elegido.

eFootball PES 2020 está disponible ahora en PlayStation 4, Xbox One y PC STEAM. Los embajadores globales Lionel Messi, Miralem Pjanić, Serge Gnabry y Scott McTominay estarán presentes en la portada de la edición estándar.

