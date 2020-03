¿PDF escaneado o bloqueado? Así puedes empezar a editarlos

Si eres estudiante de alguna carrera universitaria, seguramente te has topado con una publicación o libro en PDF que no te permite editarlo pues tiene puesta una contraseña. O de plano no te permite copiar el texto por el mismo motivo. La solución perfecta para este tipo de documentos, es usar un programa para convertir PDF a Word, volviéndolo a un formato editable.

El problema, es que muchas de las aplicaciones que existen en la web con esta funcionalidad son muy dudosas y no suelen entregar resultados muy confiables. Existen algunas que incluso dañan tu PDF original y lo hacen ilegible.

Si bien ninguna aplicación de este tipo es gratuita, hay algunas más baratas que otras, y si no quieres tener que comprar todo el entorno de Adobe para hacer solamente esto, entonces presta atención, pues existen aplicaciones que te pueden ayudar.

¿Cuál es la mejor aplicación para modificar archivos PDF?

Existe una aplicación que actualmente está siendo muy recomendada: PDFelement te permite hacer todas las modificaciones que quieras a un documento PDF, incluyendo unirlos, convertirlos, quitar las contraseñas y mezclarlos, incluso puedes firmarlos.

Esta aplicación junto con su complemento OCR te permite convertir PDF escaneados a Word de manera increí­blemente sencilla, pues es capaz de leer el texto de las imágenes y reescribirlo para ti y así­ podrás editarlo o comprimirlo, por decirlo así, en un formato mucho más ligero.

Diferencias entre los formatos PDF y DOCX

La diferencia más marcada que existe entre los archivos de texto PDF y la extensión DOCX, es principalmente, la finalidad con la que fueron concebidos. El primero, es un formato usado por lectores de texto, mientras que el segundo, es el formato principal en el que se guardan los documentos de Microsoft Office Word, que es un editor de texto.

La diferencia, sin profundizar demasiado es que uno es un archivo no editable y el otro si es editable, y, además, extensible, pues puedes seguir escribiendo en el mismo práticamente de manera indefinida.

Si bien es cierto que en PDF puedes hacer ciertas modificaciones, como agregar imágenes, marcadores, resaltados, el texto no se puede modificar, y las ediciones antes mencionadas no son más que capas nuevas que se agregan sobre el texto, y no directamente en ellos.

No obstante, con el avance de los programas de lectura como Adobe Reader, se ha podido dar acceso a los usuarios a la capa de texto, aún, no permitiendo modificarlo, pero si para poder copiar y pegar el texto (dejando algunos errores a la hora de pegar), lo que hace mucho más sencillo el tratamiento del contenido escrito en este formato.

PDF es un lenguaje pensado para publicaciones, es decir, documentos que el usuario pueda leer, pero cuyo contenido no pueda modificar, precisamente para preservar la autoría del mismo. Sin embargo, hoy en dí­a existen programas con los que puedes tomar un documento PDF y pasarlo a Word directamente para poder modificarlo a tu antojo, por lo que la barrera de los formatos cada vez estaría más cerca de ser derribada.

