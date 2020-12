OxygenOS 11.0.6.7 para OnePlus 8T tiene más errores de los que corrige

El OnePlus 8T se lanzó con Android 11 de fábrica y, hasta la fecha, es el único teléfono OnePlus con la última versión de Android.

Mientras sus predecesores esperan ansiosamente su turno, el 8T continúa avanzando con una serie de actualizaciones incrementales lanzadas en su vida útil relativamente corta. Ahora se lanza la última versión de OxygenOS, completa con una larga lista de correcciones de red y sistema.

Para empezar, OnePlus ha mejorado los gestos de pantalla completa y ha hecho que el lector de huellas digitales sea un poco más rápido para desbloquear el teléfono. Además de la opción recién agregada para ajustar la altura del teclado, el 8T también detecta una pequeña corrección para la aplicación Gallery preinstalada y mejora la fotografía de paisajes nocturnos. Los ingenieros también parecen haber solucionado el problema con la caída de las conexiones Wi-Fi, al tiempo que mejoraron la estabilidad general de la red.

En cuanto a una función exclusiva de India, la tienda OnePlus ahora actuará como una ventanilla única para acceder a su membresía del club Red Cable y comprar productos OnePlus. Si bien esta adición suena como spam (e incluso nos recuerda los anuncios en el dispositivo de Samsung que promocionan sus propios productos), OnePlus dice que tendrá la opción de desinstalarlo por completo.

Como siempre, OxygenOS 11.0.6.7 se lanzará solo para un puñado de usuarios inicialmente, y una disponibilidad más amplia puede demorar unos pocos días. OnePlus señala que aquellos en Europa tendrán que esperar un poco más, ya que el lanzamiento solo cubre América del Norte e India en este momento.

Actualización de bug

Poco después de que OnePlus lanzara la última versión de OxygenOS para el 8T, la publicación original del foro se inundó con informes de usuarios sobre capacidades de reproducción de audio y video dañadas. Los problemas parecen estar afectando a todo el dispositivo; por ejemplo, cualquier archivo multimedia reproducido o transmitido con aplicaciones como YouTube o WhatsApp sufre tartamudeos graves. Algunos usuarios incluso enfrentaron lentitud general y bloqueos aleatorios. Afortunadamente, muchos permanecieron inmunes a todos estos problemas.

Gracias a una gran comunidad de usuarios en todo el mundo, se identificaron varias soluciones rápidas en poco tiempo, algunas de las cuales suenan un poco extrañas pero evidentemente han solucionado estos errores para muchos. El primero implica grabar un video corto (digamos, de unos 10 segundos de duración) desde la aplicación de cámara predeterminada y verlo en la Galería. Incluso entonces, un reinicio podría revertir la solución, en cuyo caso, esta segunda solución podría acudir a su rescate. Desactivar la configuración de coincidencia de voz del Asistente de Google ha demostrado ser un éxito para muchos y tampoco se ve afectado por los ciclos de encendido del dispositivo. Algunos incluso pudieron resolver el problema activando el modo de ahorro de batería y / o cargando el teléfono.

La Verdad Noticias te informa que OnePlus parece estar al tanto de estos problemas y, según los informes, ha publicado una revisión para todos los errores en la versión 11.0.6.8 de OxygenOS. Pero no debería instalar la actualización todavía, ya que varios propietarios de 8T que no enfrentaron ningún problema con la versión 11.0.6.7 ahora la tienen. Si aún no ha instalado ninguna de estas actualizaciones, entonces puede ser mejor alejarse de ellas por completo hasta que OnePlus presente una solución adecuada y una declaración sobre toda esta situación. Y aquellos que ya están en la versión más nueva pueden probar las soluciones antes mencionadas para al menos hacer que su teléfono se pueda usar vagamente mientras tanto.