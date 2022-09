Opiniones del iPhone X

¿Has pensado en comprarte un iPhone X? Este teléfono inteligente también llamado iPhone 10, salió al mercado el 12 de septiembre del año 2017 pero lamentablemente tuvo que ser descontinuado un año después de haber salido al mercado, es decir, el 13 de septiembre de 2018.

Ésto, con la finalidad de que no siguiera compitiendo con los nuevos modelos que estaban llegando de esta importante marca, pero... ¿qué tan bueno es?, ¿qué es lo que opina la gente?

A pesar de que ya no se sigue fabricando, el iPhone 10 aún lo puedes encontrar en venta y algunos de los comentarios de los internautas sobre él, son:

“Yo tengo el X de 64Gb y le di buena batalla con mi trabajo desde que lo compre en 2017, al día de hoy ya estoy ahorrando para brincar al 14 porque si, ya se siente el pasar de los años. Aún con eso no estoy molesto con su desempeño, para un uso cotidiano “sin trabajo” está perfecto”.

“Tengo el iPhone X desde hace 2 meses, por ahora no he tenido ningún inconveniente, la batería la tengo al 81% y me rinde varias horas, lo cargo por lo general una vez al día”.