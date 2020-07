OnePlus Buds son presentados en 3 colores diferentes ¿Con cuál te quedas?

OnePlus Bud son presentados en 3 colores diferentes ¿Con cuál te quedas?

La presentación oficial de los nuevos dispositivos del fabricante chino One Plus se llevará a cabo el día de mañana y las estrellas son, por supuesto, el nuevo OnePlus Nord y los OnePlus Buds, los primeros audífonos inalámbricos de la marca con la modalidad True Wireless.

Por desgracia para One Plus y para el regocijo de los impacientes, se ha filtrado información de los One Plus Buds a solo unas horas de que sean presentados ante el mundo entero, por lo que ya no será sorpresa su aspecto ni funcionalidad, y por el contrario nos indica que llegarán en tres colores que se ven muy bien.

Hace unos días el CEO de OnePlus fue entrevistado con respecto al nuevo buque insignia OnePlus Nord y curiosamente se pueden apreciar a lo largo de la entrevista unos audífonos que no se habían visto antes y que queda comprobado son los true wireless que serán anunciados el día de mañana.

One Plus Buds en 3 colores

Audífonons true wirless de One Plus

Las imágenes de los nuevos audífonos de One Plus han comenzado a circular gracias al portal especializado 9to5Google, en las cuales se pueden ver los audífonos a detalle en tres colores, con un innegable parecido a los AirPods, con los que se incluye una base de carga redondeada y que no contará con carga inalámbrica, pero sí con un botón en la parte de atrás y un LED al frente.

el propio audífono muestra un área circular, lo que nos hace creer que esa área será táctil para controlar la reproducción o el asistente de voz, y presenta una textura con acabado parecido al cepillado, lo que probablemente le de una mayor tracción a los dedos.

En cuanto al APK aparecen referencias a la opción de “Buscar dispositivo”, pero lo más interesante es que también aparece el soporte Dolby Atmos, por ahora es toda la información que alcanzó a filtrarse a tan solo unas horas de su presentación.