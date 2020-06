'One Punch Man: The Strongest' mobile ya está disponible

One Punch Man: The Strongest es un juego móvil basado en tarjetas desarrollado por Playcrab y publicado por Finger Fun Entertainment. Ya está disponible en iOS y Android en el sudeste asiático, y está disponible para descargar en App Store y Google Play Store respectivamente. El juego admite inglés, chino simplificado y tradicional, tailandés y bahasa indonesio.

Desde principios de abril, más de 4.7 millones de jugadores se han preinscrito en One Punch Man: The Strongest. No solo todas las preinscripciones pueden recibir recompensas de alto nivel en el juego, sino que también tienen la oportunidad de ganar increíbles premios como una cámara digital iPhone 11 Pro, Macbook Pro y Sony e incluso lingotes de oro siguiendo la página oficial de Facebook.

One Punch Man: The Strongest aparece en Google Play y App Store varias veces. La cuenta oficial de Twitter de One Punch Man también felicitó el lanzamiento oficial del juego. Además, el elenco de CV de Saitama, Makoto Furukawa, envía su video de saludo a todos los jugadores de SEA, deseándoles lo mejor en el juego.

Este videojuego que lleva por nombre One Punch Man: The Strongest es una combinación de gacha y juegos de cartas, dos géneros muy populares para los jugadores de juegos móviles. Además de una historia nueva y original, el juego también presenta el elenco de voces original del anime, que sin duda agregará más incentivos para que los fanáticos del programa salten directamente a la acción.

¿Cómo funciona el videojuego?

Los jugadores pueden asumir el papel de uno de los cuatro tipos de personajes principales en la serie One Punch Man, como héroes, monstruos, villanos y artistas marciales. Estos se pueden usar en cualquier combinación para luchar contra enemigos (monstruos y héroes de OPM trabajando juntos, imaginen eso). Ganar batallas permite a los jugadores recolectar mejoras para usar en los personajes, así como nuevas tarjetas con las que ingresar en su equipo.

Hablando de eso, los jugadores pueden formar combinaciones únicas de equipos, como series, facciones y roles, para llevar su estrategia al siguiente nivel. Avanzar a través de la historia incluso podría permitir que los personajes y las habilidades en el camino.