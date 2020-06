One Punch Man: Road to Hero 2.0 llegará a teléfonos móviles el 30 de junio

Oasis Games Ltd. anunció esta semana el lanzamiento del videojuego One-Punch Man: Road to Hero 2.0 para smartphones con sistema operativo Android e iOS el 30 de junio.

Los jugadores podrán elegir entre un modo Historia centrado en Saitama y un modo Ciudad que ofrece desafíos continuos. En la versión original One-Punch Man: Road to Hero recibirán una recompensa en One-Punch Man: Road to Hero 2.0 para avanzar en su progreso.

El nuevo juego permite a los jugadores recolectar y entrenar personajes de la serie de anime One-Punch Man. El juego amplía la experiencia del juego original One-Punch Man: Road to Hero. Los jugadores de iOS y Android pueden elegir entre un modo Historia centrado en Saitama y un modo Ciudad que ofrece desafíos continuos.

Oasis Games Ltd. lanzó el videojuego One Punch Man original: Road to Heroe en agosto de 2019. El juego se basa en el manga de ONE y Yusuke Murata "One Punch Man" y sigue la historia de la primera temporada del anime.

Sinopsis de One Puch Man

La historia tiene lugar en una de las metrópolis ficticias de la Tierra, la Ciudad Z en Japón. El mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen y causan muchos desastres. Saitama, el protagonista, es un poderoso superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe.

Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar. En sus aventuras se encuentra con nuevos amigos, enemigos y su propio discípulo, el cíborg Genos, y se une a la Asociación de Héroes para ganar fama por todas sus acciones para prevenir el mal.

A pesar de derrotar a muchos enemigos poderosos que los principales héroes, incluso los de la Asociación de Héroes, son incapaces de derrotar, Saitama es incapaz de conseguir el reconocimiento de sus acciones en general. La mayoría de la gente lo discrimina por su apariencia física normal y algunos lo acusan de ser un héroe falso. Sólo un pequeño número de individuos reconocen su increíble talento y humildad hacia los demás.