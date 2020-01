One Plus vuelve a revolucionar el mundo de los celulares

One Plus, la famosa compañia proveniente de china, mostró al mundo su nuevo teléfono: Concept One, arrancando con eso lo que ha sido una excelente semana para la empresa, fue en el CES 2020 donde presentó Concept One, un celular que ha sido definido por muchos críticos especializados como el teléfono inteligente más innovador en lo que va del año.

Promocional del Concept One

Aunque todavía debemos esperar para que sea vendido al público, One Plus ya nos ha sorprendido con las innovadoras funciones tecnológicas de Concept One y no podemos sino esperar que sean imitadas por todas las compañías fabricantes de dispositivos móviles.

Se trata de una de las características más esperadas por los fanáticos de la tecnología móvil: La Carga Optimizada, misma que ya está disponible para dispositivos de la marca.

No suena muy elegante, pero es un avance revolucionario, ya que este desarrollo tecnológico está directamente ligado a la batería, su duración y el tiempo que debemos esperar para que nuestro equipo móvil termine de cargarse, pero sobre todo, con el Concept One, la degradación de la batería será mucho más lenta lo que aumenta su vida útil en más de un 50%, además de eso, la batería se cargará casi instantáneamente, primero un 80%, y esperará el momento más adecuado para continuar hasta el 100%, algo que el usuario podrá configurar.

Carga optimizada, 80% en unos minutos

Por ejemplo, si pones tu Concept One a cargar por la noche, para que al despertar esté al 100%, realizará la carga de energía mayor durante los primeros minutos de haberse conectado, suspenderá la carga y la finalizará en el horario que normalmente despiertes.

De esa manera, la batería aumentará su rendimiento a largo plazo y su degradación será mucho más lenta a pesar de que se deje conectado el equipo durante toda la noche.

En resumen, One Plus evita que la batería del dispositivo esté recibiendo la carga de forma innecesaria, cargándolo parcialmente primero y reanudando la carga en un momento conveniente tanto para el equipo como para el usuario.

Vista frontal y trasera del Concept One

TE PUEDE INTERESAR: Aprende a ver las contraseñas WiFi guardadas en tu PC

¿Ya tienes un equipo One Plus? Puedes activar la función de carga optimizada desde el menú Ajustes > Batería > Carga optimizada.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.